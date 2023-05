El look del día - mayo 30, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Sofía Vergara, Aleyda Ortiz y Galilea Montijo son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Sofía Vergara Look del día Credit: Instagram La actriz y empresaria eligió uno de los vestidos de su nueva colección Sofía Vergara para Walmart para disfrutar del lunes feriado. Un coqueto diseño rosa de silueta sirena y volante en la cintura y en la parte de abajo, que la colombiana conjuntó con un bolsito muy similar a la textura del traje, y zapatillas deportivas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Carolina Ross Look del día Credit: Instagram La cantante funge como jueza en el show Tengo talento mucho talento, donde la vimos así de guapa frente a su camerino. Con un original pantalón de mezclilla acampanado, con detalles rasgados y salpicaduras de pintura, y un top estilo bustier, fucsia con brillos. 2 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Look del día Credit: Instagram Como toda una Barbie posó la presentadora mexicana con este top bandeau de ganchillo rosado, que combinó con una falda de cintura alta blanca y zapatos con lazo. No faltaron las joyas a juego en forma de corazón, también en tonos rosas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Amara La Negra Look del día Credit: Instagram En medio de una semana muy ocupada, la cantante nos regaló esta instantánea ataviada con un enterizo negro de hombros exagerados y generoso escote, con aberturas y hebillas doradas en la parte frontal. 4 de 8 Ver Todo Aleyda Ortiz Look del día Credit: Instagram Muy sonriente, la conductora presumió piernas con esta minifalda naranja que combinó con una blusa magenta con volantes en el pecho y sandalias nude. 5 de 8 Ver Todo Kylie Jenner Look del día Credit: Instagram Con un estilo alejado de los looks provocativos a los que nos tiene acostumbrados, la benjamina de las Kardashian-Jenner eligió este romántico vestido blanco de cuello halter y corte evasé de la firma Alaïa para pasear por París, combinado con unas sandalias minimalistas de Loewe y bolso de The Row. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Look del día Credit: Instagram La conductora es la invitada de honor esta semana en Siéntese quien pueda, donde el lunes la vimos con este favorecedor traje rojo pasión con una gran lazada en el frente y aberturas en los costados. Pendientes de aro y labial rojo completaron su look. 7 de 8 Ver Todo Goyo Look del día Credit: Instagram Sacando su lado salvaje, la cantante disfrutó de un día de piscina con este vestido de estampado animal con grandes aberturas en el abdomen. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

