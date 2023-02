Galilea Montijo eleva la temperatura al posar para Playboy La conductora mexicana Galilea Montijo posa en Playboy junto a reconocido rapero ¡Mira las fotos de las que todos hablan! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 49 años, Galilea Montijo sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram al compartir las fotos de la portada de Playboy edición Africa que engalana al lado de un reconocido rapero. La conductora mexicana, quien recientemente reveló que ha tenido problemas con compañeros del programa Hoy, posó para la reconocida revista ataviada con un look revelador y elegante junto al compositor marroquí French Montana, de 38 años. Ambos artistas posan muy sonrientes sentados en un sofá blanco donde se ven regados varios billetes. "Musa", escribió la conductora de Hoy en el pie de las populares fotografías que compartió este martes en la red social, y que ya cuentan con más de 88 mil likes y un sinnúmero de comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Montana comentó en el post de Galilea, quien tiene una estatua de cera en México, con un emoji de corazón verde a lo que la también actriz respondió "todo un placer". french montana galilea montijo playboy africa Credit: Galilea Montijo IG "Wow ¡qué hermosa portada!", "eres una reina, haces de todo y todo lo haces bien", "qué hermosa luces en esa portada", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Fue en 1993 cuando la esposa de Fernando Reina Iglesias se convirtió en la ganadora del concurso mexicano La chica TV, que le abrió las puertas al mundo artístico. Con la telenovela El premio mayor, en 1995, Montijo recibió su primera oportunidad como actriz. En 1994, Galilea se convirtió en presentadora del canal de televisión de paga, Ritmoson Latino, para luego encabezar el programa Fantástico amor. De 1999 a 2000, realizó su primera incursión como conductora del show Hoy.

