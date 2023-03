El nuevo look de soltera de Galilea Montijo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo, estilo, moda, nuevo look Credit: IG/ Galilea Montijo Más joven, más chic y más provocativa– este es el nuevo look de la presentadora. ¡Mira estos atuendos y escoge tu favorito! Empezar galería Estilo roquera Galilea Montijo, estilo, moda, nuevo look Credit: IG/ Galilea Montijo La mexicana calentó las redes con este minivestido de mangas esculturales que complementó con medias de encaje y plataformas impactantes. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Toque colorido Galilea Montijo, estilo, moda, nuevo look Credit: IG/ Galilea Montijo Le dio vida a un atuendo blanco monocromático con un saco tie dye y un recogido de cabello hermoso. 2 de 7 Ver Todo Sudadera coqueta Galilea Montijo, estilo, moda, nuevo look Credit: IG/ Galilea Montijo Llamó la atención con esta sudadera de su propia tienda, LatinGal Boutique, más una falda de cuero y tacones verde neón. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Transparencias y brillo Galilea Montijo, estilo, moda, nuevo look Credit: IG/ Galilea Montijo Celebró el cumpleaños de Arath de la Torre en el programa "Hoy" vistiendo un vestido de tul negro adornado con pedrería y botas vaqueras. 4 de 7 Ver Todo Toda una estrella Galilea Montijo, estilo, moda, nuevo look Credit: IG/ Galilea Montijo Divina lució en la portada de la revista GRAZIA Bulgaria modelando un traje blanco de plumas al estilo del viejo Hollywood. 5 de 7 Ver Todo Presumiendo piernas Galilea Montijo, estilo, moda, nuevo look Credit: IG/ Galilea Montijo ¡Qué guapa! Resaltó su cuerpo tonificado con un minivestido negro y azul, sandalias verdes y un recogido chic. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Look juvenil Galilea Montijo, estilo, moda, nuevo look Credit: IG/ Galilea Montijo Hasta con sus atuendos más casuales, la actriz luce más bella que nunca. Esperamos que, en los próximos meses, sigamos viendo su evolución de estilo. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El nuevo look de soltera de Galilea Montijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.