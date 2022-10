El look del día - octubre 25, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Taylor Swift, Galilea Montijo y la reina Letizia son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia La presentadora ya está lista para las fiestas navideñas con este llamativo vestido metálico con vuelos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Dalia Xiuhciatl Dalia Xiuhciatl Credit: Cortesía La actriz mexicana llegó a una velada en Cannes con este fabuloso look de Maison Margiela. 2 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana dejó a sus seguidores boquiabiertos al posar con este sensual atuendo. ¡Wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: Instagram/Jessica Carrillo La periodista combinó su hermoso vestido fucsia con sandalias cremas y ondas sueltas en su melena. 4 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Splash News/The Grosby Group Captamos a la modelo con este cómodo look de pantalón negro de cuero y abrigo naranja. 5 de 9 Ver Todo Kerry Washington Kerry Washington Credit: Raymond Hall/GC Images Como una muñeca lució la talentosa actriz con esta falda en corte A que complementó con un top lencero y zapatos de punta. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La reina Letizia <p>Su majestad acaparó miradas al llegar a un evento con este fabuloso modelo azul marino con la espalda al descubierto.</p> Su majestad acaparó miradas al llegar a un evento con este fabuloso modelo azul marino con la espalda al descubierto. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Para una de las más recientes transmisiones de Al rojo vivo (Telemundo), la presentadora optó por este jumpsuit naranja que le sentaba de maravilla a su figura. 8 de 9 Ver Todo Taylor Swift Taylor Swift Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images Con este elegante conjunto estampado de pantalón, chaqueta y top de cuello alto, llegó la artista al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC). 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - octubre 25, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.