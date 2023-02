El look del día – febrero 3, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Adamari López, Gloria Trevi y Galilea Montijo son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Bendito Closet Style Más guapa que nunca lució con esta propuesta asimétrica blanca de Pinkapple Dresses elegida por la estilista Denise del Pino. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Camila Cabello Camila Cabello, look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la joven cantante de fiesta en Río de Janeiro vistiendo un traje colorido de estampado abstracto y su cabello al natural. 2 de 9 Ver Todo Carolina Sarassa Carolina Sarassa Credit: IG/Carolina Sarassa La presentadora está lista para el fin de semana con esta propuesta coqueta de minivestido negro y botines amarillos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiky Bombom Chiky Bombom Credit: IG/Chiky Bombom Nos maravilló con un atuendo rojo y anaranjado inspirado en la moda de los años setenta con un toque moderno. 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo ¿Así o más guapa? La presentadora sigue impactando en las redes con su belleza, ahora con un conjunto negro de minifalda con aberturas y un saco oversized. 5 de 9 Ver Todo Gisele Bündchen Gisele Bundchen Credit: Backgrid/The Grosby Group Después de su impresionante sesión de fotos en Miami Beach, la supermodelo llegó al aeropuerto vistiendo un look atlético y causal. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gloria Trevi Gloria Trevi, look del día Credit: IG/Gloria Trevi Antes de su actuación en Benidorm, la cantante paseó por la ciudad vistiendo una pinta colorida con cola larga. 7 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer López, Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Hasta para ir al gimnasio, la diva del Bronx siempre luce regia, portando un set atlético y un bolso de Dior. 8 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez Dio lección de estilo con un blazer verde, pantalones negros y botas blancas muy chic. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

