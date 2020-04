El look del día - marzo 31, 2020 By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Galilea Montijo Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita

Roselyn Sánchez Image zoom 2020 Mega/The Grosby Captamos a la actriz en Los Ángeles dando un paseo con su familia ataviada con este look super casual de pantalón gris deportivo, suéter negro de manga larga y tenis.

Oliva Wilde Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Luciendo muy casual, como casi el resto del país, vimos a la actriz con este atuendo de jeans cropped, suéter rosado pastel y tenis.

Galilea Montijo Image zoom Instagram/Galilea Montijo Manteniéndose positiva y luciendo regia con este minivestido de un solo hombro con estampado floral, la presentadora nos alegra los días con sus atuendos.

Hilary Duff Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Esa sonrisa aunada a un look de jeans rasgados, top blaco y sandalias, hizo que la actriz luciera radiante.

Kate Hudson Image zoom La actriz fue otra a la que vimos con un look cómo y casual que al parecer la hacía muy feliz.

Jessica Chastain Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Con su bebé en brazos y ataviada con jeans skinny, camiseta blanca, jacket azul y tenis, la actriz salió a disfrutar de un paseo y a respirar aire fresco.

Dakota Johnson Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Con este look la actriz de la película 50 shades of Grey luce muy diferente a su personaje. Lo que si parece es que está muy cómoda con este pantalón negro de licra y suéter gris.

Ana de Armas Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Asi de chic con este set rojo vino de falda maxi y croptop de manga larga con vuelos, vimos a la actriz caminando a su mascota en Los Ángeles.

Vielka Valenzuela Image zoom Instagram/Vielka Valenzuela Nos encantó este jumpsuit negro de pantalón corto con lunares que lució la presentadora dominicana.

