Galilea Montijo, Jackie Guerrido y más en El look del día

Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Elsa Pataky y Eva Longoria son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería.

Galilea Montijo

Nos encantó este minivestido negro tipo esmoquin con mangas abullonadas, de LatinGal Boutique, que portó la presentadora dominicana.

Jackie Guerrido

La periodista mostró sus tonificadas piernas con este minivestido blanco y negro.

Elsa Pataky

Regia y superestilizada lució la actriz española con este clásico look de pantalón negro de talle alto y top transparente de manga larga y cuello alto.

Eva Longoria

Captamos a la actriz de compras ataviada con un look de jeans skinny, camiseta blanca, chaqueta roja y sandalias cremas.

Francisca Lachapel

La presentadora portó este minivestido a cuadros combinado con un top blanco de cuello alto y botines, un look perfecto para la época de otoño.

Kim Kardashian

Captamos a la socialité en las calles de Westwood, CA, luciendo muy cómoda y bastante cubierta con un conjunto negro de pantalón y chaqueta cropped.

Hailey Baldwin

La modelo llegó a un evento en Berlín ataviada con este look supercasual de jeans negros skinny, top a cuadros con los hombros al descubierto y zapatos de punta.

Kristen Stewart

Elegante lució la actriz con este traje a cuardros strapless de Chanel.

Karlie Kloss

La modelo optó por este sencillo y bello vestido rojo vino de seda, para asistir a una velada en Nueva York.

