El look del día - junio 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Heidi Klum, Galilea Montijo y Roxana Castellanos son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Bella Hadid Bella Hadid, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Captamos a la modelo ataviada con este minivestido estampado, que complementó con botas negras. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora combinó su moderno pantalón de talle alto rasgado, con un sexy crop top estampado y chaqueta rosada. 2 de 9 Ver Todo Ariana DeBose Adriana debose, look del dia Credit: Raymond Hall/GC Images Muy elegante lució la talentosa actriz con este vestido rojo vino con detalles plateados y vuelos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Heidy Klum Heidi klum, look del dia Credit: Amanda Edwards/Getty Images Este look de de minifalda con estampado floral, blusa amarilla, chaqueta cropped de cuerpo con aplicaciones florales y sandalias verdes, hizo que la modelo luciera muy fresca y juvenil. 4 de 9 Ver Todo Maky Moguilevsky Maky Moguilevsky, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Para fungir como conductora en el show Cuéntamelo ya (Las estrellas) la actriz eligió este hermoso set de falda maxi y crop top. 5 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia Fabulosa lució la actriz y cantante con este conjunto de palazzos y crop top de manga larga con la espalda al descubierto. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina maxima, look del dia Credit: 2022 DPA Gruppe/The Grosby Group Como de costumbre, su majestad dio cátedra de estilo durante una de sus más recientes apariciones. Mira lo elegante que luce con este clásico vestido negro con los hombros al descubierto. 7 de 9 Ver Todo Roxana Castellanos Roxana castellanos, look del dia Credit: Instagram/Roxana Castellanos La comediante y presentadora mexicana lució muy moderna con este look de pantalón fucsia cropped, blusa verde y sandalias de plataforma. 8 de 9 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon, look del dia Credit: Instagram/Tania Rincón La presentadora alborotó las redes al posar con este coqueto conjunto amarillo de minifalda y crop top de un solo hombro. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

