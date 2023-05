Duelo de moda: Galilea Montijo vs. Karla Martínez ¿Cómo llevarías estas botas de cebra? ¡Dos presentadoras, dos botas casi idénticas! ¿Cuál look prefieres? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que reveló su ruptura con Fernando Reina, Galilea Montijo está más guapa que nunca. La presentadora siempre se ha destacado como amante de la moda, pero ahora la vemos con propuestas más exóticas, atrevidas y creativas, como el traje espectacular que lució en los premios LAMAs hace sólo semanas. Ahora, la mexicana está acaparando nuestra atención con un atuendo más casual que compartió en su cuenta de Instagram. Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Galilea lució divina con un vestido asimétrico gris con recortes atrevidos de su propia tienda, Latin Gal Boutique. Sin embargo, aunque nos encantó la prenda, lo más llamativo del atuendo fueron sus botas de cebra. En cuanto vimos esta propuesta, pensamos en la colección extensiva de botas de Karla Martinez, porque la presentadora tiene un par casi idéntico. Hemos visto a Karla con sus botas de cebra en varias ocasiones, pero la más reciente fue hace sólo unos meses. Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez En un día menos cálido en Miami, la conductora de "Despierta América" aprovechó el fresco para lucir un atuendo menos veraniego. Con sus propias botas de cebra, vistió un sueter verde neon y una falda de cuero negro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, ambas conductoras son guapísimas y nos encantaron las dos propuestas, pero: ¿cómo llevarías tú estas botas?

