Galilea Montijo causa sensación en Estambul con espectacular traje amarillo La presentadora mexicana, que ahora se encuentra en España, disfrutó mucho la ciudad junto junto a su esposo y su hijo. El verano está en pleno apogeo y con él las vacaciones tan esperadas por muchos, en especial por los famosos. Si bien hemos visto que algunos han optado por irse a alguna isla de caribe, la mayoría de ellos eligieron Europa para descansar y desconectarse un poco de sus trabajos. Países como Grecia, Italia y Francia, han sido los más populares y visitados este año por algunas de nuestras celebridades favoritas y sus familias, entre ellas Rashel Díaz, Adamari López, Lourdes Stephen, Elizabeth Gutiérrez, Lili Estefan y Ana Patricia, entre muchas otras. Galilea Montijo no se quedó atrás y también se fue a disfrutar pero a Turquía. La presentadora mexicana pasó unos días increíbles en Estambul junto a su esposo Fernando Reina Iglesias y su hijo Mateo. Además de recorrer las calles de la ciudad y comer muy rico, Montijo aprovechó la oportunidad para tomarse fotos y mostrar sus fabulosos atuendos. La vimos con atuendos superlindos, entre ellos un conjunto estampado de pantalón, camisa y crop top, con el que dejó ver su tonificado abdomen. También llevó un hermoso vestido tejido, de su tienda LatinGal. Eso sí, nada se compara con el fabuloso traje amarillo que eligió para hacerse una sesión de fotos en uno de los lugares más populares de Estambul. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo Credit: Instagram Galilea Montijo Credit: Instagram Galilea Montijo Credit: Instagram Tal y como lo hace mucha gente que visita el país europeo, Montijo se enfundó en un espectacular vestido amarillo con cola para posar para un fotógrafo y dejar plasmada su visita a dicho lugar. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, se le ve a la presentadora corriendo en cámara lenta, teniendo de fondo el estrecho del Bósforo y la emblemática mezquita de Ortaköy. "Gracias Estambul, se quedan en mi corazón", escribió la mexicana junto al hermoso video. "De los lugares, gente más cálida y amable".

