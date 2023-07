El look del día – julio 7, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Lili Estefan, Clarissa Molina y Galilea Montijo son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Disfrutó de sus vacaciones en Zúrich con un conjunto azul celeste de top femenino y pantalones vaporosos. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Lili Estefan Lili Estefan Credit: IG/Lorenzo Luaces "La Flaca" disfrutó de sus vacaciones en las islas Bahamas con su hijo Lorenzo vistiendo una pinta de encaje blanco. 2 de 7 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Marcó tendencia con un minivestido blanco y negro de pata de gallo de Tiendas H&A, un boutique de Miami. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: IG/Clarissa Molina Cool y casual lució la presentadora con este atuendo monocromático de camiseta negra y pantalones deportivos. 4 de 7 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo ¡Qué guapa! La anfitriona de La casa de los famosos México nos impactó con este sensual minivestido negro y botas altas. 5 de 7 Ver Todo Lucero Manuel Mijares, Lucero Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Junto a Manuel Mijares, la cantante apoyó a su hija en el estreno de su obra de teatro "El Mago The Wiz" con un pantalón de lentejuelas y un blazer clásico. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cardi B Cardi B Credit: Splash News/The Grosby Group La rapera causó sensación en París con esta propuesta ceñida de estampado de mariposas y sandalias fucsia. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

