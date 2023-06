Galilea Montijo cumple 50 y luce mejor que nunca ¡Wow! ¡Felicidades Galilea! La presentadora deslumbró con esta propuesta tan sensual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de un año de reinvención, Galilea Montijo está más espectacular que nunca. Hoy 5 de junio la presentadora mexicana celebra sus 50 años y gracias a una serie de fotos que compartió en su cuenta de instagram, está claro que sigue tan bella como cuando la conocimos en las telenovelas. En su nuevo rol como anfitriona de La casa de los famosos México, Galilea nos dejó boquiabiertas con la propuesta que llevó para el gran estreno del nuevo reality. Galilea Montijo, cumpleaños Credit: IG/Galilea Montijo Con la ayuda del estilista Aldo Rendón, la tapatía eligió un minivestido negro de escote atrevido accentuado con pedrería confeccionado por David Koma. Complementó la pieza con medias negras y plataformas impresionantes. Por supuesto, los comentarios de sus fans y amistades llegaron de inmediato. "Divinaaaaa", "espectacular" y "guapísima" contaron entre los miles de mensajes. Hace solo unas semanas, Galilea habló con People en Español en exclusiva y reveló algunos de sus trucos para preservar su figura sin sacrificio extremo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hacer dieta no es para mí", cuenta la conductora del programa Hoy (Televisa). "Me he dado cuenta que comer bien, comer proteínas en la mañana, en la noche y en la mañana [hace bien]". También reveló que ha tomado el ejercicio como una terapia que le ayuda a ser feliz. "Tienes que encontrar un ejercicio que a ti te guste. Si tomas el ejercicio como terapia te cambia todo, no hay que tomar el ejercicio como obligatorio", se sinceró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Galilea Montijo cumple 50 y luce mejor que nunca ¡Wow!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.