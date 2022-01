El look del día - enero 19, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Karina Banda, Galilea Montijo y Kendall Jenner son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Karina Banda Karina banda, look del dia Credit: Cortesía Radiante lució la presentadora con este coqueto vestido rojo con vuelos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Paulina Sodi Paulina Sodi, look del dia Credit: Cortesía La presentadora de noticias combinó su clásico vestido rojo de cuello alto, con medias opacas, elegante chaqueta negra y zapatos de punta. 2 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Quedamos enamoradas con este fabuloso vestido verde con mangas abullonadas que portó la presentadora mexicana. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kendall Jenner Kendalla Jenner, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Encontramos a la modelo en Nueva York ataviada con este look de leggings negros, suéter crema, botas y abrigo gris oversized. 4 de 9 Ver Todo Karlie Kloss Karlie Kloss, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Vimos a la modelo en las calles de Nueva York portando este look casual de jeans, suéter negro, zapatos planos y abrigo. ¿No habrá tenido frío? 5 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La periodista eligió este hermoso set azul pastel de pantalón cropped y chaqueta, para una de las más recientes transmisiones de Al rojo vivo (Telemundo). 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jennifer Aniston Jennfier Aniston, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Encontramos a la actriz en el set de su nueva película mostrando sus tonificadas piernas con esta falda estampada, top verde de cuello halter y sandalias de taco corrido. 7 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Bella y muy cómoda lució la presentadora con este vestido camisero blanco y negro. 8 de 9 Ver Todo Carolina Sarasa Carolina Sarasa, look del dia Credit: Instagram/Carolina Sarasa Este minivestido estampado con vuelos hizo que la presentadora de noticias luciera muy coqueta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

