La impresionante colección de zapatos de plataforma de Galilea Montijo La presentadora tiene más de una veintena de este estilo de zapatos y los usa casi a diario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los zapatos siempre han sido una de las cosas que más aman las mujeres. Y es que unos zapatos pueden complementar a la perfección un atuendo o lo pueden arruinar. Lo cierto es que los necesitamos para todo. Por suerte, las opciones son interminables y todas podemos elegir los que más nos gusten o vayan con nuestro estilo. Hay muchas mujeres, incluyendo famosas, que aman los bolsos y tienen una gran colección, otras tienen una afición por los zapatos. Una de esas famosas que evidentemente ama tener todo tipo de zapatos es Galilea Montijo. La presentadora se caracteriza por su increíble estilo y buen gusto al vestir. A diario la vemos llevar piezas muy fashion, algunas muy femeninas y otras más sexy. A Montijo también le encantan los accesorios, pero no podemos negar que su colección de zapatos es de admirar, en especial los que tienen exageradas plataformas. Como ya te habrás dado cuenta, los zapatos con plataformas enormes están muy de moda y son muchas las famosas que ya los han llevado de marcas como Prada, Valentino y YSL, entre otras. Su amor por los zapatos de plataforma viene desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que se pusieran tan de moda otra vez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo, zapatos de plataforma Credit: Instagram Galilea Montijo, zapatos de plataforma Credit: Instagram Galilea Montijo, zapatos de plataforma Credit: Instagram Galilea Montijo, zapatos de plataforma Credit: Instagram Galilea Montijo, zapatos de plataforma Credit: Instagram Galilea Montijo, zapatos de plataforma Credit: Instagram Galilea Montijo, zapatos de plataforma Credit: Instagram Galilea Montijo, zapatos de plataforma Credit: Instagram La presentadora tiene más de una veintena de zapatos de plataforma y los usa todo el tiempo. Tiene los clásicos negros, cremas, dorados, hasta morados. Además, también los tiene en diferentes estampados, unos de altura mediana y otros bastante altos. Lo bueno es que Montijo los sabe llevar muy bien. Y si no crees que la presentadora mexicana está obsesionada con este estilo de zapatos, échale un vistazo a las fotos que encontramos.

