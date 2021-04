El look del día - abril 8, 2021 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Galilea Montijo, look del dia, conjunto verde neon Credit: Instagram/Galilea Montijo Las celebridades continúan con su vida cotidiana este 2021 en el que las mascarillas siguen siendo el accesorio indispensable en el exterior, pero siempre ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Ana Bárbara, Clarissa Molina y Marisol González son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy. Aquí tenemos de todo un poco. Échale un vistazo a sus looks y elige tu favorito. Empezar galería Tania Rincón Tania Rincon, look del dia, mexico, programa Hoy, pantalon a rayas Image zoom Credit: Instagram/Tania Rincón Nos encantó este pantalón a rayas de talle alto que la influencer mexicana combinó con un femenino top amarillo con detalles de encaje. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia, sexy conjunto de encaje Image zoom Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante mexicana mostró su increíble figura con este sexy conjunto de minifalda y croptop de encaje. ¡Wow! 2 de 9 Applications Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia, conjunto verde neon Image zoom Credit: Instagram/Galilea Montijo No se ustedes, pero nosotras queremos este supercool conjunto verde limón de pantalón corto y chaqueta, que portó la presentadora. ¡Amanos su maquillaje! 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia, pantalon de piel Image zoom Credit: 2021 Mega/The Grosby Group Captamos a la socialité durante un evento al que llegó ataviada con este look de pantalón de piel y sexy top gris con pronunciado escote. 4 de 9 Applications Ver Todo María Celeste Arrarás Maria Celeste Arraras, look del dia, jumpsuit negro, despierta america Credit: Instagram/María Celeste Arrarás Para volver a visitar los estudios de Despierta América (Univison), después de 20 años, la periodista eligió este elegante jumpsuit negro que le sentaba de maravilla a su figura. 5 de 9 Applications Ver Todo Marisol González Marisol Gonzalez, look del dia, vestido maxi Image zoom Credit: Instagram/Marisol González Amamos este fabuloso vestido maxi a rayas con pronunciada abertura frontal y mangas tipo globo que portó la presentadora mexicana. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicky Hilton Nicky Hilton, look del dia, new york Image zoom Credit: 2021 Instar Images/The Grosby Group Para dar un paseo por las calles de Nueva York, la socialité eligió este cómodo look de jeans, suéter a rayas, abrigo color camello y tenis. 7 de 9 Applications Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima de holanda, look del dia, abrigo a cuadros Image zoom Credit: 2021 DPA Gruppe/The Grosby Group Superelegante y sofisticada lució su majestad con este atuendo de pantalón negro, suéter de cuello alto y abrigo a cuadros. 8 de 9 Applications Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia, Image zoom Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora está devuelta en Miami y para disfrutar de la increíble temperatura de la ciudad, optó por llevar este coqueto conjunto de minifalda y top con cuello halter. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

