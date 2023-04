El look del día – abril 13, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Aislinn Derbez, Aylín Mujica y Galilea Montijo son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Aislinn Derbez Aislinn Derbez Credit: IG/Aislinn Derbez Asistió a un evento de Dior en Los Angeles con un bolso de la marca, una blusa de encaje con detalle de corsé y pantalones negros. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Aylín Mujica Aylin Mujica Credit: IG/Aylin Mujica Con la ayuda de la estilista Karla Birbragher, la cubana eligió un atuendo monocromático blanco para regresar a "La casa de los famosos". 2 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo ¡Qué guapa! La presentadora optó por lo sensual con una blusa de recortes y pantalones de cuero acampanados. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ivy Queen Ivy Queen Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group Más joven que nunca lució con este body negro y saco fucsia grabando el video de su nuevo tema, "Toma Regueton" en San Juan. 4 de 8 Ver Todo María Celeste Arrarás Maria Celeste Arraras Credit: IG/Maria Celeste Arraras Disfrutó de un paseo por el bosque de bambú en Japón vistiendo un poncho coqueto y jeans clásicos. 5 de 8 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Mega/The Grosby Group Cómoda y casual lució la actriz con un atuendo atlético y un bolso de Christian Dior, uno de los preferidos de Jennifer López. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: IG/Jessica Carrillo La presentadora dio lección de estilo primaveral con este vestido romántico de estampado de plumas. 7 de 8 Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima Credit: Splash News/The Grosby Group Derrochó glamour con un pantsuit anaranjado y un saco a juego durante la visita del presidente francés a los países bajos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

