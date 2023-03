Look del día - 1 de marzo, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo Credit: Instagram / Galilea Montijo Galilea Montijo, Andreína Martínez, Dua Lipa y Marlene Favela son algunas de las celebridades que forman parte del look del día. ¡Mira quiénes están en nuestra lista de hoy y escoge a tu favorita! Empezar galería Dua Lipa Dua Lipa Credit: Spread Pictures/The Grosby Group Paris France. La artista británica llegó fabulosa y acompañada de su novio Romain Gavras al desfile de Yves Saint Laurent en la Semana de la Moda en París. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andreína Martínez Andreína Martínez Credit: Instagram / Andreína Martínez La reina de belleza dominicana sigue conquistando corazones con sus espectaculares atuendos y este vestido de la colección de este año del diseñador Chung Thanh Phong no es la excepción. 2 de 8 Ver Todo Aleska Génesis Aleska Génesis Credit: Instagram / Aleska Génesis Aún con un yeso en el brazo izquierdo tras un accidente en la nieve durante sus vacaciones, la modelo venezolana no pierde el glamour y supo sacar provecho al rosa que está tan de moda. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram / Galilea Montijo La presentadora de televisión, quien recientemente engalanó la portada de Playboy edición África, nos enamoró con este look rosa. 4 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Instagram / Kim Kardashian La empresaria de 42 años se enfundó en un vestido de tubo de piel de serpiente rojo de cuero ceñido al cuerpo y remató con unas con botas altas hasta la rodilla de piel roja a juego. ¡Al más puro estilo Kardashian! 5 de 8 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: Instagram / Andrea Meza La ex Miss Universo y presentadora de Hoy día (Telemundo) lució muy elegante con este vestido azul royal. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram . Marlene Favela El color morado se sigue colando entre la lista de favoritos de este nuevo año y la guapísima actriz mexicana se ve increíble con este look invernal. 7 de 8 Ver Todo Jimena Gallego Jimena Gallejo Credit: Instagram / Jimena Gallejo La presentadora del reality show La casa de los famosos lució súper sexy con este vestido corto de brillo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

