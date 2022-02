¡Celebra el Galentine's Day con tus mejores amigas y regálales algo fabuloso! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galentine's Day, regalos para amigas en San Valentin Credit: Cortesía Aunque no seas soltera, todas podemos apreciar el amor especial que tenemos por nuestras amigas o gals en el día de San Valentín. ¡Aquí algunas ideas para sorprenderlas! Empezar galería Aroma divino Galentine's Day, regalos para amigas en San Valentin Credit: Cortesía Le encantará este set de fragancia con productos para cualquier ocasión. Almond Coconut Bath & Body Set, de Laura Mercier. $95.00. bluemercury.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cabello perfecto Galentine's Day, Regalos para amigas de San Valentin Credit: Cortesía Todo lo que necesita de una de las marcas más populares de productos para el pelo. Hair Repair Trial Kit, de Olaplex. $25.00. bluemercury.com 2 de 9 Ver Todo Toque de color Galentine's Day, regalos para amigas en San Valentin Credit: Cortesía Dos rubores en crema divinos en forma de corazón. Limited Edition Heart Cheeks Blush Set, de Dose of Colors. $36.00. doseofcolors.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Relajación total Galentine's Day, regalos para amigas en San Valentin Credit: Cortesía Mímala con estas bombas de baño que ayudan a detoxificar la piel. Rose Bath Bombs, de Lather. $20.00. lather.com 4 de 9 Ver Todo Spa en casa Galentine's Day, regalos para amigas en San Valentin Credit: Cortesía Ayúdala a relajar en casa con este set de vela, jabón y mascarilla hidratante. Galentines Day Box, de Vellabox. $48.00. vellabox.com 5 de 9 Ver Todo Aficionada al skincare Galentine's Day, regalos para amigas en San Valentin Credit: Cortesía Si tu amiga es amante de los productos del cuidado de la piel, elige este set de vitamina C. Let's Glow Girls Vitamin C Gift Set, de Olay. $66.97. olay.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chica fashionista Galentine's Day, regalos para amigas en San Valentin Credit: Cortesía Un sombrero chic para darle vida y un toque de color a sus atuendos. The Dae Triangle Crown Hat, de Gigi Pip. $176.00. gigipip.com 7 de 9 Ver Todo Clean beauty Galentine's Day, regalos para amigas en San Valentin Credit: Cortesía Formulados con miel, estos productos son perfectos para todo tipo de piel. Honey Harvest Hydration Kit, de Farmacy. $60.00. sephora.com 8 de 9 Ver Todo Labios de lujo Galentine's Day, regalos para amigas en San Valentin Credit: Cortesía ¿Amante al maquillaje? Este set contiene todos los labiales más populares de Sephora. Plump and Hydrate Lip Kit, de Sephora Favorites. $30.00. sephora.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

