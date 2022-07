Galanes del mundo del espectáculo que nos siguen seduciendo pasados los 50 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería galanes mayores de 50 atractivos Credit: Instagram/ Telemundo NBCUniversal Algunos hombres, como el vino, mejoran con la edad. Y si en su juventud estos galanes de telenovela y conquistadores de la canción nos sedujeron con su atractivo, ahora nos siguen pareciendo apuestos maduritos bien interesantes. ¿Quién es tu favorito? Empezar galería Chayanne, 54 galanes mayores de 50 atractivos Credit: Telemundo NBCUniversal ¡Parece que por el puertorriqueño no pasan los años! En junio el cantante cumplió 54 años y sigue igual de apuesto y robando suspiros. ¡Dinos tu secreto, Chay! 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Mario Cimarro, 51 galanes mayores de 50 atractivos Credit: Telemundo NBCUniversal A sus 51 primaveras, el argentino espera su primer hijo con su pareja, la modelo Bronislava Gregušová. El protagonista de Pasión de gavilanes es amante del deporte y se mantiene en estupenda forma física, como podemos apreciar en su cuenta de Instagram. 2 de 12 Ver Todo Christian Meier, 52 galanes mayores de 50 atractivos Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Pantaya El peruano de 52 años nos sigue cautivando con su mirada seductora, sus facciones masculinas y sus brazos musculados mientras continúa trabajando y posando en los estrenos de sus proyectos. ¡Ayyy! 3 de 12 Ver Todo Anuncio Julián Gil, 52 El argentino está muy enamorado de su pareja, Valeria Marín, pero eso no quita para que podamos apreciar su belleza sean cuales sean sus elecciones de estilo. 4 de 12 Ver Todo Juan Soler, 56 galanes mayores de 50 atractivos Credit: Victor Chavez/ Getty Images El argentino, quien reconoció haber superado una depresión tras su divorcio con Maki, está lleno de energía, vitalidad, y para alegría de sus fanáticos, también de proyectos con los que continua su larga trayectoria de artista. 5 de 12 Ver Todo Luis Miguel, 52 El Sol de México reapareció en Miami tras unos meses alejados de ojo público y está mejor que nunca. Mucho más delgado y rejuvenecido, el cantante sigue rompiendo corazones allá donde va. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gregorio Pernía, 52 galanes mayores de 50 atractivos Credit: Telemundo NBCUniversal El actor se hizo aún más querido tras ganar la competencia de baile de Telemundo Así se baila en la que participó con su hija Luna. Patriarca de una hermosa familia, el colombiano de 52 años presume una hermosa cabellera. 7 de 12 Ver Todo Jorge Salinas, 54 galanes mayores de 50 atractivos Credit: Medios Y Media/ Getty Images Aunque el mexicano ha atravesado varios problemas importantes de salud sigue incansable trabajando en nuevas producciones, disfrutando de su familia y posando así de apuesto con chupa de cuero y todo. 8 de 12 Ver Todo Fernando Colunga, 56 galanes mayores de 50 atractivos Credit: Telemundo NBCUniversal El mexicano se haya inmerso en las grabaciones de El Conde: amor y honor, el nuevo melodrama de época de Telemundo y en su última aparición le acusaron en las redes de hacerse algún retoque de tan bien que se le ve. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jorge Aravena, 52 Además de cuidar su cuerpo, como podemos apreciar en su cuenta de Instagram, el actor peruano de 52 años nos seduce con su gran sentido del humor. 10 de 12 Ver Todo Brad Pitt, 58 galanes mayores de 50 atractivos Credit: Mike Marsland/WireImage El actor estadounidense en el "abuelito" de la lista. Con su aspecto canalla y juvenil, fue ídolo de adolescentes y pese a su tumultuosa vida, sigue levantando pasiones dentro y fuera de la pantalla. 11 de 12 Ver Todo Carlos Ponce, casi 50 galanes mayores de 50 atractivos Credit: Juan Naharro Gimenez/ WireImage Aunque hasta septiembre no cumple los 50 no queríamos dejar fuera de la lista al actor puertorriqueño. El también conductor, quien celebró su boda soñada con Karina Banda recientemente, es un galán de galanes como puede apreciarse. ¡Tan guapo con su esmoquin! 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

