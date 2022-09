Gala Univisionarios 2022: lo mejor de la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pamela Silva y Clarissa Molina Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision El 23 de septiembre en el DAR Constitution Hall, en Washington DC, Univision celebró este año la primera edición de Univisionarios; un evento destinado a honrar a los latinos que con su trabajo, sus emprendimientos o ideas hacen que la vida de sus comunidades sea mejor. A esta cita no faltaron los rostros más populares de la cadena, ¡y lo hicieron luciendo sus mejores galas! Mira aquí las looks más destacados de la gala. Empezar galería Pamela Silva Pamela Silva Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision La conductora de Primer impacto, escogió este elegante traje de seda blanco del diseñador Douglas Tapia. Su estilismo estuvo a cargo de Karla Birbragher y el maquillaje y cabello fue creado por Franz Muñoz. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sandra Echeverría Sandra Echeverría Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision La actriz mexicana, quien dará vida a María Félix, optó por un look total black del diseñador mexicano Alfredo Martínez, donde combinó las transparencias en la parte superior con una fada negra y botas en el mismo color. Los botines era de Balenciaga y los aretes del joyero Fernando Rodríguez. 2 de 8 Ver Todo Clarissa Molina Clarisa Molina Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision La bella colaboradora de El gordo y la flaca arriesgó con un bonito vestido azul asimétrico con atrevido escote que combinó con unas sandalias plateadas. La encargada de crear este look fue la estilista Gaby Rouge. Su cabello y maquillaje estuvo a cargo del maquilladora de las celebridades, Gerald Santiago. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Teresa Rodríguez Teresa Rodríguez Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision La periodista se veía muy favorecida con este vestido largo palabra de honor en color rojo con detalles de pedrería en la parte superior y un cabello recogido que dejaba ver sus bonitos aretes. 4 de 8 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision La mexicana deslumbró como siempre mientras desfilaba por la alfombra roja con este modelo azul de la marca egipcia Temraza, y su cabello rosa suelto con ondas. 5 de 8 Ver Todo Chiquis Chiquis Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Orgullosa de sus curvas, la hija de Jenni Rivera escogió un modelo de manga larga con escote cruzado y detalles brillantes, con apertura que dejaba ver su pierna. El vestido era del diseñador venezolano Usama Ishtay. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aída Cuevas Aída Cuevas Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Fiel a su estilo, la cantante llevó un traje típico de mariachi femenino. 7 de 8 Ver Todo Adriana Monsalve Adriana Monsalve Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision La periodista de TUDN desfiló por la alfombra con un bello vestido rojo con detalles metálicos en uno de sus hombros y una pronunciada apertura lateral en la pierna que dejaba ver sus sandalias doradas. ¡Muy sexy y elegante! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Gala Univisionarios 2022: lo mejor de la alfombra roja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.