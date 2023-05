Piel radiante, miradas intensas y labios mate: los mejores looks de belleza de la gala del Met 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks belleza Met 2023 Credit: Taylor Hill/Getty Images (2)// Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue Además de diseños increíbles, las estrellas invitadas a la gala del Met brillaron con sus cuidados maquillajes y elaborados peinados. Mira qué productos usaron nuestras celebridades favoritas para lograr sus fabulosos looks. Empezar galería Penélope Cruz Mejores looks belleza Met 2023 Credit: Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue La maquillista de celebridades Charlotte Tilbury fue la encargada del glamoros look de la actriz española, quien este año fue coanfitriona del evento, para lo que utilizó productos de su propia firma así como de Lancôme para crear este rostro luminoso, labios mate y mirada intensa con sombras café.

Destacó el rubor iluminador Hollywood Beauty Light Wand en los tonos Spotlight y Pinkgasm de Charlotte Tilbury. La artista lució su cabello recogido en un moño bajo para no competir con la capucha enjoyada de su atuendo Chanel.

Jennifer López

La artista del maquillaje Ash K Holm preparó la piel de la cantante con productos JLo Beauty y bronceadores Dolce Glow. En cuanto al look, decidió resaltar la mirada de la artista con un seductor ojo ahumado mientras mantuvo el resto del rostro radiante en tonos neutros. Lorenzo Martin, el estilista en quien ha confiado en otras grandes ocasiones, se encargó del recogido con textura de López, quien portó un espectacular tocado para completar su look.

Rihanna

Como no podía ser de otra manera, la cantante confió en los productos de su propia marca, Fenty Beauty, para su maquillaje. Priscilla Ono, maquilladora de la firma, combinó el labial Stunna Lip Paint, en el rojo ya icónico Uncensored, con una sombra más arriesgada, con brillo perlado y el rostro mate. "Sentíamos que esa combinación celebraba la belleza clásica y moderna a la vez de los diseños de Karl Lagerfeld", explicó. La de Barbados llevó el cabello semirrecogido, retirado de la cara peinado hacia atrás, y la melena suelta y lacia cayendo por su espalda.

Salma Hayek

La mexicana se puso en manos de Sofia Tilbury para lograr este look sofisticado que equilibraba su llamativo vestido. Sombras luminosas de la paleta Super Nudes Easy Eye de Charlotte Tilbury y un labial grosella con acabado mate fueron los protagonistas. Para ceder el protagonismo a su traje, la artista lució su melena recogida en una elegante coleta baja adornada con flores rojas.

Lea Michele

"Quería hacer un guiño moderno al maquillaje de Barbra Streisand cuando ganó su premio por Funny Girl", comentó la maquillista Carolina Gonzalez sobre el look de sombras ahumadas y rostro neutro de la actriz. Primero preparó su piel con la máscara LED Light Therapy Mask de CurrentBody Skin, y después destacó su mirada intensa con largas pestañas que logró con el rizador Procurl Lash Curler, de Tweezerman. La también cantante presumió un corte bob con flequillo que enmarcaba su rostro a la perfección.

Margot Robbie

En plena promoción de su filme Barbie, la actriz australiana posó radiante en la alfombra con un maquillaje muy natural creado por Pati Dubroff con productos Chanel. "Mi inspiración era un look limpio, fresco, brillante y perecto", expresó. Por eso no podía faltar el Baume Essentiel Multi-Use Glow Stick en color Dragée que usó en pómulos y sienes. Con el cabello suelto, Robbie se vio muy favorecida con raya partida a un lado y suaves ondas.

Kendall Jenner

La modelo se puso en manos de la maquilladora Mary Phillips, quien obró su magia para lograr ese aspecto natural y sofisticado con productos L'Oréal Paris, entre los que destacó el delineador Infallible Grip Liner con el que creó su mirada gatuna. Este año, la maniquí llevó su pelo recogido en una original cola alta.

Yara Shahidi

Acompañando a su sexy corsé de Jean Paul Gaultier, vimos a la actriz con un maquillaje seductor a la par que impecable, de la mano de Nikki Makeup, quien usó productos de Dior Beauty para conseguir este look con ojos delineados, rostro mate y labios jugosos en tonos muy favorecedores y elegantes. Sherri Ann Cole fue la encargada de mantener su cabello lacio, bajo control y en suaves ondas.

Emily Blunt

Radiante y luminosa, la maquillista Jenn Streicher usó productos de Ilia Beauty y de Monastery para lograr un look clásico, limpio y sencillo. La estilista Laini Reeves está detrás del moño semideshecho de la actriz, con productos de la línea Frizz Ease de John Frieda, como su laca Moisture Barrier Firm Hold Hairspray. "Quería unir el cabello de Emily con su cuello de encaje y la pajarita, así que creamos un recogido que favoreciese al vestido a la vez que le daba un aire romántico y suave", anotó.

Elle Fanning

La maquillista de L'Oréal Paris, Erin Ayanian, quiso recrear al look que lució la actriz en una sesión fotográfica realizada por Karl Lagerfeld cuando ella tenía 13 años, reinterpretada en su versión adulta. "Le hicimos un guiño al tema floral con las mejillas sonrosadas y labios manchados usando el Age Perfect Radiant Satin Blush en Mauved y el Colour Riche Voluminous Matte Lipstick en Rosy Confident", explicó la artista, quien completó el look con un delineado fino y abundantes pestañas. En cuanto al cabello, con la melena rubia y suelta, el tocado con flores y lazos de Stephen Jones se robó todas las miradas.

