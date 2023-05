Los looks más extravagantes de la Gala del Met 2023 Jared Leto, Doja Cat, Lil Nas X y más estrellas se inspiraron en el gatito de Karl Lagerfeld, Choupette, para elegir su atuendo y posar en la alfombra del evento. ¡Miau! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anoche se celebró en Nueva York la famosa gala del Met, un evento que reúne a la flor y nata del mundo del entretenimiento y la moda, organizada por la revista Vogue y el Museo Metropolitano. Este año el tema era Karl Lagerfeld: a line of Beauty, dedicado al diseñadora alemán fallecido en 2019 y que pretendía honrar su memoria y su trabajo en la industria al frente de grandes firmas como Fendi, Chloé y por supuesto Chanel, del que fue director creativo desde 1983 hasta su muerte. Por la alfombra, color crema en esta ocasión, desfilaron estrellas como Jennifer López, Rihanna o Penélope Cruz, con fabulosos trajes que eran directamente obras de Lagerfeld o de otros grandes diseñadores, que reflejaban su personalidad y signos inconfundibles de sus creaciones, como el uso de tweed o las camelias. Famosas como Salma Hayek, Kendall Jenner o Elle Fanning nos deslumbraron también con unos increíbles looks de belleza con cuidados maquillajes y peinados que son pura inspiración. Pero como en todas las alfombras, en esta en especial pues en cada edición el tema está sometido a la interpretación de los diseñadores, hay estrellas que van un paso más allá en la elección de sus atuendos y se colocan en la lista de más extravagantes. Este año se robaron los flashes: Jared Leto Met gala 2023 looks extravagantes Credit: Taylor Hill/Getty Images El actor llegó al evento vestido ¡de gato! Un disfraz que parecía sacado de Times Square y que fue un claro homenaje a la también famosa mascota del diseñador, Choupette, una gatita de raza birmana que vive rodeada de lujos. Nada más pisar la alfombra, los asistentes se quedaron perplejos, pero una vez que se quitó la máscara, el misterio quedó resuelto. Met gala 2023 looks extravagantes Credit: Taylor Hill/Getty Images El histrión no es ajeno a ser el centro de todas las miradas, incluso un año apareció portando en sus manos una réplica de su propia cabeza. Tras quitarse el disfraz peludo, posó con un traje negro con el cuello de pedrería y capa a juego con detalles brillantes sore los hombros. Además nos encantó su delineado de ojos con toques metálicos. Doja Cat Leto no fue el único en rendir tributo a Lagerfeld a través de su mascota. La cantante incluso utilizó prótesis en el rostro para parecer un felino. Met gala 2023 looks extravagantes Credit: Michael Buckner/Variety via Getty Images Efectos especiales aparte, lució un fabuloso vestido bordado a mano con pedrería diseñado por el codirector creativo de Oscar de la Renta, Fernando García. Con silueta sirena, espalda al aire, plumas en la cola y una capucha coronada por orejas de gatito. Lil Nas X Met gala 2023 looks extravagantes Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Ya es casi una tradición que el cantante asista con trajes peculiares, aunque este año había poco traje. El artista lució un tanga plateado de Dior, y el cuerpo pintado y decorado con perlas y cristales. Una transformación que le tomó 9 horas a la maquillista Pat McGrath, -la misma que creó el look rojo de Doja Cat para asistir al desfile de Schiaparelli en la Semana de la Moda de París el pasado enero- y que ella misma describió como "una versión moderna de un gato" inspirada cómo no, por Choupette. Janelle Monae Met gala 2023 looks extravagantes Credit: Michael Buckner/Variety via Getty Images La actriz lució no uno sino dos looks para honrar a Lagerfeld en la alfombra. Y no, no estaban inspirados en su gato, aunque sí llevó un bolso acolchado en forma de minino. La artista debutó en este evento en 2011, de la mano del fallecido y vistiendo Chanel, así que fue como cerrar el círculo. Met gala 2023 looks extravagantes Credit: Michael Buckner/Variety via Getty Images Primero apareció con lo que parecía un voluminoso esmoquin oversized, en blanco y negro, confeccionado en tweed y con distintos patrones y ribetes de Thom Browne, con una amplia camisa debajo. Después, dos ayudantes se encargaron de desvestirla y revelar un vestido de tul transparente, similar a una crinolina, bajo el que lucía un bikini negro de brillos y podíamos ver con más detalle sus originales botas. Florence Pugh Met gala 2023 looks extravagantes Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Del brazo de Pier Paolo Piccioli, director creativo de Valentino, la actriz nos dejó sin habla. No solo por el fantástico vestido blanco con escote profundo decorado con una lazada negra y la tremenda cola, sino por el peculiar tocado de varillas y plumas que lució sobre su cabeza rapada. Met gala 2023 looks extravagantes Credit: Michael Buckner/Variety via Getty Images Con un maquillaje de ojos ahumados y labios naturales, la estrella aprovechó un momento inigualable para debutar su nuevo corte de pelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué te parecieron estos looks? ¿Estuvieron a la altura del tema de este año?

