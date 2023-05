Las mejor vestidas de la gala del Met 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería cardi b, salma hayek, jennifer lopez Credit: Noam Galai/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images; Mike Coppola/Getty Images; Jamie McCarthy/Getty Images Para celebrar la exposición del Metropolitan dedicada a los diseños de Karl Lagerfeld, las celebridades asistieron al evento más fashion del año con atuendos creados por él y otros inspirados en sus confecciones. ¿Quién fue tu favorita? Empezar galería Penélope Cruz penelope cruz, met gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Como una de las anfitrionas de la noche, la española fue de las primeras en llegar vistiendo un diseño de Chanel de 1988. 1 de 20 Ver Todo Anuncio Anuncio Dua Lipa Dua Lipa Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue La coanfitriona portó un traje de novia de Chanel que portó Claudia Schiffer en la pasarela en 1992. 2 de 20 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: Jamie McCarthy/Getty Images ¡Qué guapa! La estrella eligió un vestido de escote atrevido de Ralph Lauren acentuado con un tocado increible. 3 de 20 Ver Todo Anuncio Salma Hayek Salma Hayek Credit: Mike Coppola/Getty Images Derrochó glamour con esta propuesta creada por Gucci de bustier de vinilo y adornada con perlas. 4 de 20 Ver Todo Jenna Ortega Jenna Ortega Credit: John Shearer/WireImage Lució como una muñeca con este look que combinó su estilo de Merlina con las piezas icónicas de Chanel. 5 de 20 Ver Todo Cardi B Cardi B Credit: Noam Galai/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images Eligió este vestido de la casa de diseño Chenpeng Studio inspirado en las piezas de Chanel con un toque moderno. 6 de 20 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Giselle Bündchen Gisele bunchen Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Vistió un traje blanco a rayas con una capa dramática de la colección primavera/verano 2007 de Chanel. 7 de 20 Ver Todo Naomi Campbell Naomi Campbell Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Divina lució la supermodelo con esta prenda rosa y plateada de Chanel del 2010. 8 de 20 Ver Todo Nicole Kidman Nicole Kidman Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Maravilló con el traje que llevó por primera vez en el anuncio de Chanel N°5 hace 20 años. 9 de 20 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lily Collins lily collins Credit: John Shearer/WireImage Increible lució la actriz con este look blanco y negro de corset y falda amplia de tul. 10 de 20 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathaway Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Divina lució la actriz con esta pieza blanca de Versace adornada con imperdibles dorados. 11 de 20 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Mike Coppola/Getty Images Optó por un look que rinde homenaje a las icónicas perlas de Coco Chanel con esta propuesta de Schiaparelli. 12 de 20 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Impactó al rojo vivo con esta propuesta asimétrica con un saco azul celeste de Jean Paul Gaultier. 13 de 20 Ver Todo Anitta anitta Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue La cantante brasileña optó por un look clásico de Marc Jacobs con plataformas impactantes. 14 de 20 Ver Todo Doja Cat doja cat Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue En lugar de homenajear a los diseños de Karl, la rapera eligió representar a su gatito Choupette con esta propuesta de Oscar de la Renta. 15 de 20 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Margot Robbie margot robbie Credit: Mike Coppola/Getty Images Eligió un diseño con corset transparente de Chanel del 1993 que lució originalmente Cindy Crawford. 16 de 20 Ver Todo Ariana DeBose Ariana DeBose, Met Gala Credit: Christopher Polk/WWD via Getty Images La actriz de raíces puertorriqueñas optó por los colores vivos con esta propuesta amarilla de Altuzarra. 17 de 20 Ver Todo Paris Hilton paris hilton Credit: Jamie McCarthy/Getty Images La socialité llegó a la gala por primera vez con una prenda de tela de brillo y cuero de Marc Jacobs. 18 de 20 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez Representó a Univision en la alfombra con un diseño de Ashley Stambouli en homenaje a los trajes de tweed de Chanel. 19 de 20 Ver Todo Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz Credit: IG/Aleyda Ortiz La presentadora de Telemundo optó por el blanco y negro con esta prenda de Bride To Be elegida con la ayuda de la estilista Karla Birbragher. 20 de 20 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

