¿A quiénes veremos en la Gala del Met 2023?

penelope cruz, met gala, jennifer lopez, cardi b
Credit: Theo Wargo/WireImage; Taylor Hill/WireImage; Gotham/Getty Images

Este lunes se celebrará la gran fiesta del Museo Metropolitano de Nueva York y aunque la lista de invitados no se publica antes del evento, ya hay algunos confirmados y también algunas predicciones acerca de los asistentes.

Penélope Cruz
penelope cruz, met gala
Credit: Theo Wargo/WireImage

Como una de las anfitrionas de la noche, la actriz cuenta entre las celebridades que sabemos que estará presente y llevando un atuendo de Chanel como el que llevó para el evento en el 2019.

Dua Lipa
Dua Lipa
Credit: Neilson Barnard/Getty Images

La cantante es otra de las anfitrionas, así que la esperamos ver con una propuesta regia en homenaje al diseñador Karl Lagerfeld.

Bad Bunny
bad bunny
Credit: Taylor Hill/Getty Images

El puertoriqueño llevó uno de los looks más hablados de la gala del 2022. ¿Lo hará otra vez este año?

Cardi B
Cardi B
Credit: Gotham/Getty Images

¿Veremos a la cantante derrochando glamour como en el 2022 con esta propuesta de Versace?

Jenna Ortega
Jenna Ortega
Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic

Después de un año lleno de éxitos, es posible que la joven actriz de raíces mexicanas pise la alfombra de la gala por segunda vez.

Jennifer López
Jennifer López
Credit: Taylor Hill/WireImage

La cantante parece haber dado algunos indicios en su cuenta de Instagram de lo que podría lucir en la exclusiva alfombra.

Rosalía
rosalia
Credit: Gotham/Getty Images

¿Veremos a la española con una propuesta futurista como el traje de Givenchy que llevó para la última alfombra?

Thalía
Thalia
Credit: George Pimentel/WireImage

La reina del pop es una de las latinas que más hemos visto en el evento. ¿La tendremos este año con otro traje de ensueño?

