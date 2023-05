Los hispanos que nos deslumbraron en la Gala del Met 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería bad bunny, jenna ortega, maluma, met gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images; John Shearer/WireImage; Jeff Kravitz/FilmMagic Jennifer López, Bad Bunny, Pedro Pascal y más de nuestras celebridades favoritas dijeron presente en la gala exclusiva del Museo Metropolitano de Nueva York en honor a los diseños de Karl Lagerfeld. ¿Cumplieron estos invitados con el código de vestuario? Empezar galería Jennifer López Jennifer López Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images La diva del Bronx contó entre las mejores vestidas de la noche con esta propuesta negra y rosa de Ralph Lauren y un tocado muy chic. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Cardi B Cardi B Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Desde su peluca gris hasta su vestido de Chenpeng Studio con corbata, la cantante representó perfectamente al estilo personal de Karl Lagerfeld. 2 de 11 Ver Todo Jenna Ortega Jenna Ortega Credit: John Shearer/WireImage La joven actriz vistió un traje de Thom Browne que combinó su estilo de Merlina con las piezas icónicas de Chanel. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Salma Hayek Salma Hayek Credit: Noam Galai/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images Divina lució la mexicana con esta propuesta al rojo vivo de Gucci más un elegante recogido de cabello elaborado con rosas. 4 de 11 Ver Todo Penélope Cruz penelope cruz, met gala Credit: John Shearer/WireImage Como una de las anfitrionas de la noche, la española tuvo el privilegio de trabajar con Chanel para elegir esta prenda de sus archivos creada para la pasarela de 1988. 5 de 11 Ver Todo Bad Bunny bad bunny Credit: Jamie McCarthy/Getty Images El conejo malo le dio un toque inesperado a un traje clásico de Jacquemus con una cola de rosas y su espalda al descubierto. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pedro Pascal pedro pascal Credit: Jamie McCarthy/Getty Images El chileno también optó por algo diferente al típico tuxedo con un saco rojo de Valentino y un short con botas altas. 7 de 11 Ver Todo La La Anthony la la anthony Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Para conducir entrevistas en la alfombra roja, la presentadora de raíces puertorriqueñas eligió una prenda blanca de Sergio Hudson. 8 de 11 Ver Todo Maluma maluma Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Guapísimo lució el colombiano con este atuendo de Hugo Boss que incluyó un mensaje secreto de Karl Lagerfeld. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aubrey Plaza aubrey plaza Credit: Jamie McCarthy/Getty Images La comediante de raíces puertorriqueñas vistió un diseño asimetrico de Stella McCartney complementado por guantes negros. 10 de 11 Ver Todo Ariana DeBose ariana debose Credit: John Shearer/WireImage La actriz de "West Side Story" optó por los colores vivos con esta propuesta amarilla de Altuzarra. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

