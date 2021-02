Close

¡Omg! Gaby Espino no para de entrenar y los resultados son sorprendentes Hace unos meses la actriz lleva un fuerte entrenamiento con el entrenador Alexfitbox. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien por mucho tiempo los gimnasios se mantuvieron cerrados, muchos aprovecharon la cuarentena para buscar nuevas formas de ejercitarse en la comodidad de su hogar o al aire libre. Y es que nada como comer saludable y llevar una rutina de ejercicios para obtener la figura anhelada. Si no estás convencida de eso, échale un vistazo a lo que en algunos meses ha logrado Gaby Espino. La actriz venezolana ha transformado su cuerpo y de qué manera. Su cambio ha sido tan impresionante que la verdad nunca la habíamos visto tan delgada y tonificada. Pero ese cambio ha llegado por casualidad, sino que es el resultado de un gran esfuerzo de su parte, especialmente cuando de ejercitarse se trata. Tal y como ella misma ha compartido en sus redes, la actriz ha estado llevando una rutina de pilates con la entrenadora Ananda Pilates. "Cada día me enamoro más del pilates y de los resultados", escribió hace unos meses junto a unas imágenes que público en su Instagram. Sin embargo, eso no es lo único que ha estado haciendo la actriz para obtener la increíble figura que tiene en este momento. Además de llevar el régimen alimenticio de Yes You Can, también hace un fuerte entrenamiento con el colombiano Alexfitbox, quien ha logrado que la también presentadora, haya adelgazado muchísimo y esté más fuerte y definida. Al parecer eso no era suficiente para Espino, a quien podemos ver en la nueva novela de Telemundo La suerte de Loli, porque según podemos ver en sus redes, intensificó su entrenamiento y la verdad es que los resultados son notables. No hay quien la pare. La actriz ha subido una serie de videos a su cuenta de Instagram en los que se puede ver la intensa y agotadora rutina que sigue junto a Alexfitbox, creador del método "estalle". La rutina es una mezcla ejercicios de resistencia y boxeo, y por lo que se puede ver en las imágenes, es bastante fuerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El 'estalle' es un método funcional donde trabajo todo el cuerpo con ejercicios [que utilizan] el peso del cuerpo", nos contó hace un tiempo el entrenador. "Se caracteriza por ser creativo, muy urbano. La base del 'estalle' es el funtional box, llevando tu cuerpo y resistencia al límite, al estalle". Sin duda, es un método que da increíbles resultados. Solo hay que ver la nueva y espectacular figura de Espino. ¡Bravo!

