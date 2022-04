Gaby Spanic posa en bikinizo y muestra con detalle los resultados de sus cirugías Casi cinco meses después de su paso por quirófano, la actriz venezolana compartió varios videos en traje de baño mostrando cómo ha quedado su figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de diciembre Gaby Spanic daba un paso decisivo. Con el fin de mejorar algunas partes de su figura que con el paso del tiempo dejan de ser tan tersas, la actriz acudió al doctor y amigo Luis Gil para hacerse algunos retoques significativos. Fue una operación importante cuyos resultados no podrían verse al cien por cien hasta meses después tal y como anunció el médico. Aunque ha dado alguna probadita en el pasado, no ha sido hasta ahora que ha podido enseñar por completo el proceso en su punto final. Desde sus redes sociales y como regalo para sus seguidores, siempre a su lado en las buenas y en la malas, la actriz de Corazón guerrero ha compartido un video que muestra el impresionante cuerpo que se le ha quedado. Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent "¡Mis ángeles! ¡Ustedes querían ver más del resultado de mi cirugía por las historias que subí hoy, entonces acá les dejo ese video! ¡Disfrutando en la playa! ¡Yo necesitaba descansar porque ustedes saben que soy imparable, pero también sé que el descanso es un factor importante para la salud y bienestar! Así como el tiempo con la familia y los amigos!", explicó junto a este video de Instagram. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "¡Estoy encantada con el resultado de mi cirugía, se han colmado mis expectativas! Si vas a someterte a una intervención de cirugía plástica, será vital que te rodees de un equipo médico altamente cualificado", recomendó. La actriz ya está preparada para su personaje Elisa Corzo, en la telenovela Corazón guerrero, con el que promete un sinfín de sorpresas y del que ya ha mostrado su caracterización. Gaby Spanic Gaby Spanic en Corazón guerrero | Credit: Instagram Gaby Spanic Nuevo look, nueva telenovela y un libro que ya es todo un éxito en ventas... ¡Definitivamente el 2022 es el año de Gaby Spanic!

