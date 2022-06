Gaby Spanic muestra el resultado final de su operación y se viste como JLo La actriz venezolana se sometió a una cirugía a finales del año pasado y ahora se puede ver muy bien el resultado final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de Jennifer López, sabemos que en cualquier ocasión vamos a estar hablando ya sea de su carrera, su vida amorosa y sus looks. Y es que la cantante y actriz es sin duda una de las mujeres mejor vestidas de Hollywood y también una de las más sexys. A la artista le encanta llevar vestidos muy reveladores cuando le toca pasar por alguna alfombra importante tal y como le que llevó durante la presentación de su aclamado documental, a la que llegó con un ceñido vestido negro con llamativas transparencias, de Tom Ford. Este estilo ya lo hemos visto antes, tanto a ella como a otras famosas, entre ellas Gaby Spanic, quien recientemente participó en el desfile del orgullo gay, en la Ciudad de México, en el que fungió como reina, y para la ocasión eligió un sensual vestido negro casi idéntico al de JLo. El diseño de Spanic es una creación del mexicano Israel Garrido y la verdad es que es casi idéntico al que llevó López. Para complementar su look, la actriz venezolana eligió sandalias, cremas, llamativos aretes y una media cola. Eso sí, si bien llamó mucho la atención que se visitó casi igual que López, lo que realmente cautivó fue su increíble figura. Gaby Spanic y Jennifer Lopez Credit: Instagram/@gabyspanictv; Theo Wargo/WireImage Recordemos que a finales del año pasado, la actriz se hizo algunos arreglos en el cuerpo, en especial para disminuir la flacidez que había quedado después de bajar de peso. En una entrevista la venezolana admitió que se había quitado un poco de grasa del abdomen y se había reducido las pompas. Jennifer Lopez Credit: Theo Wargo/WireImage Con este look se puede apreciar perfectamente cómo quedó su cuerpo y la verdad luce espectacular. Tiene el abdomen superplano, una diminuta cintura y curvas que no terminan. Por eso sus fanáticos la llenaron de halagos y muchos hasta aseguraron que se veía mucho mejor que JLo. ¿Qué opinas?

