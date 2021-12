¡Gaby Spanic reaparece tras su cirugía plástica! "Quedó espectacular" La actriz y el cirujano de las estrellas, el doctor Luis Gil, grabaron unos videos para contar cómo salió y quedó todo. La protagonista de La usurpadora se corrigió la flacidez, se hizo un levantamiento de glúteos y acentuó su cintura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, Gaby Spanic anunciaba desde la consulta del cirujano de las celebridades, Luis Gil, que pasaría por quirófano para someterse a varias intervenciones plásticas. La bajada de peso tras su paso por Dancing with the Stars y el paso del tiempo dieron lugar a cierta flacidez tal y como explicó el doctor con detenimiento. El jueves tuvo lugar la operación y 16 horas después, la protagonista de La usurpadora reapareció en las redes del doctor para dar una probadita de cómo había ido todo. Aunque todavía algo adolorida, todo salió de maravilla y "quedó espectacular", como anunció este mago de la belleza. Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: IG/Doctor Luis Gil Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: IG/Dr. Luis Gil "Me levanté como si nada, un poco de dolor, lo normal, pero super bien, estoy un poco inflamada pero los resultados los van a ver pronto", explicó tras ser intervenida con una cara de alegría y satisfacción absolutas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hacedor y responsable de este gran cambio aseguró que en unos meses mostrarían el resultado final de cómo quedó, aunque él ya lo adelantó con estas palabras. "Quedó espectacular. Les vamos a mostrar cómo quedó, cómo lo hicimos, pero más adelante, ahorita está en recuperación. Les informo que todo ha salido perfecto y está muy bien", informó. Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent Como siempre, la venezolana no dudó en mostrar la mejor de sus sonrisas después de confirmar que todo salió como esperaba y sin contratiempo alguno. La actriz se prepara para un 2022 lleno de trabajo. El próximo año regresará a los foros de grabación de Televisa San Ángel como parte del elenco de la telenovela Corazón guerrero, así que hay que estar a la altura, como siempre lo está. ¡Pronta recuperación!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Gaby Spanic reaparece tras su cirugía plástica! "Quedó espectacular"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.