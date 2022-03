El look del día - marzo 15, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gaby Spanich, look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Sandra Bullock, Gaby Spanic y Alix Aspe son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe La presentadora mostró su esbelta figura con este sexy minivestido estampado. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Diane Kruger Diane Kruger, look del dia Credit: Rick Kern/Getty Images for The Roku Channel) La talentosa actriz llegó a una velada con este look de falda negra maxi y top de lentejuelas con los hombros al descubierto. 2 de 9 Ver Todo Gaby Spanic Gaby Spanich, look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Para llegar a un encuentro con la prensa mexicana, la actriz venezolana optó por este ceñido vestido estampado que le sentaba de maravilla a su figura. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana lució muy cool y fresca con este pantalón deportivo, que complementó con. un crop top blanco, chaqueta roja y zapatillas. 4 de 9 Ver Todo Katie Holmes Katie Holmes, look del dia Credit: 2022 Instar Images/The Grosby Group Captamos a la actriz con disfrutando de un hermoso día en Nueva York ataviada con este hermoso vestido estampado con mangas tipo globo, de Kate Spade. 5 de 9 Ver Todo Luz Elena González Luz Elena Gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy Con este chic y elegante conjunto azul marino a cuadros de palazzos y chaqueta, llegó la actriz a los estudios del programa Hoy (Televisa). 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Su majestad llegó a un evento en Madrid con este look de falda plisada, top rosado pastel y zapatos de punta. 7 de 9 Ver Todo Sandra Bullock Sandra Bullock, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Nos encantó este moderno look de pantalón colorblock de talle alto, crop top azul marino y chaqueta rosado pastel, que portó la actriz. 8 de 9 Ver Todo Vanessa Hauc Vanessa hauc, look del dia Credit: Instagram La presentadora de noticias lució regia con este conjunto fucsia. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

