¡Gaby Spanic despide el año con un bikinazo de infarto a sus 47 años! Desde una paradisíaca playa, la actriz felicitó las fiestas con una imagen en traje de baño que disparó la temperatura y los piropos. ¡Sin censura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Unos lo hacen bajo la nieve, otros desde una cálida playa. Este segundo destino fue el elegido por Gabriela Spanic para decir adiós a este 2020 que tanto dolor pero también alegría le trajo a la venezolana. Frente a una palmera y en un bikini que mostraba su cuerpo de escándalo, Gaby mandaba un mensaje navideño lleno de amor y cariño. "Feliz Navidad, mis ángeles amados. Salud, vida y prosperidad. ¿Cómo pasaron esta fecha? Los leeré. Los amo a tiempo total", deseó. Después de casi cuatro meses bajo el frío de Hungría, finalmente está de regreso en México y disfrutando del clima y los rayos de sol. Aunque no ganó la edición húngara de Dancing with the Stars, sí que llegó a la final como toda una campeona. Su paso por el famoso programa no solo le convirtió en una estrella absoluta en el país, sino que estilizó su figura aún más si cabe. A sus 47 años, Gabriela vive uno de los momentos más dulces de su carrera y, en lo personal, se ve más espléndida y plena que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este 2020 le trajo trabajo, pero también le arrebató a su mamá Norma, un hecho que ocurría en plena pandemia y con ella en Budapest. El amor a su profesión y el cariño de sus fans y, especialmente, su hijo Gabriel de Jesús, fueron su medicina para salir adelante. Ahora despide este año tan agridulce en su mejor momento y dispuesta a seguir dándolo todo. ¡Muchísimas felicidades querida Gaby!

