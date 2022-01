A un mes de su cirugía estética, Gaby Spanic comparte los resultados La actriz venezolana pasó a finales del año pasado por el quirófano para hacerse unos 'arreglitos' estéticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent Pocos días antes de que finalizara el 2021, Gaby Spanic decidió pasar por el quirófano para hacerse unos 'arreglitos' estéticos y mejorar así su figura. "Me va a poner más bella de lo que soy", expresó en su día la reconocida actriz venezolana a través de sus redes sociales refiriéndose al Dr. Luis Gil, el cirujano plástico que estuvo a cargo de su cirugía. Justo cuando se cumple un mes de su paso por el quirófano, la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora, Tierra de pasiones y Emperatriz compartió este domingo un video al doctor que la operó en el que muestra cómo quedó. "42 días de evolución y miren cómo luce. Nuestra bella Gaby Spanic nos envió este video de cómo va su recuperación y cómo van sus resultados. Luce increíble", escribió el cirujano plástico junto a la grabación que publicó a través de su cuenta de Instagram. "Tan bello mi Dr. Luis Gil. El mejor. Me siento increíble. Pero hoy exactamente estoy cumpliendo 30 días. El doc tiene unas manos increíbles. Dios te las bendiga. Y un equipo maravilloso que lo acompaña y que me acompañaron. Voy de salida. Pero la verdad valió la pena. Lo hice por amor propio y con la garantía que estuve en las mejores manos. Te amo a tiempo mi Luis", no tardó en comentar en su publicación Spanic, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram. Las reacciones en las redes sociales de sus seguidores no se hicieron esperar y, como se veía venir, los piropos hacia la heroína de telenovelas no tardaron en hacer acto de presencia. "¡Qué espectacular!", "Se ve divina" o "Quedó aún más hermosa", fueron algunos de los incontables comentarios que invadieron al instante el video de Spanic. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en su día avanzó algunos de los 'arreglitos' que le haría, el doctor en esta ocasión prefirió no ahondar en los detalles "por ética médica" y "por respeto a Gaby y su privacidad". "Por ética médica, por respeto a Gaby y su privacidad no podemos dar tantos detalles, pero ustedes mírenla como luce y saquen sus conclusiones", escribió el cirujano.

