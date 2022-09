Gaby Spanic conquista Brasil con sus juveniles looks ¡bikinazo incluido! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gaby Spanic looks Brasil Credit: Instagram Este año está siendo muy fructífero para Gaby Spanic que triunfa con Corazón Guerrero y con su libro, y a quien en los próximos meses podremos ver en un reality show de villanas y también en una película junto a Juan Soler. Ahora, la usurpadora está en Brasil donde nos ha dejado boquiabiertos con sus favorecedores atuendos y su perfecto portugués. Empezar galería Saludos tropicales Gaby Spanic looks Brasil Credit: Instagram La actriz de Emperatriz o Tierra de pasiones, quien es especialmente famosa en Brasil gracias a su papel de Paola Bracho en La usurpadora, disfrutó del clima de Goiania con un pantalón blanco y un original top con fular incluido que combinó con tenis color cuero. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Turismo grastronómico Gaby Spanic looks Brasil Credit: Instagram La venezolana no se privó de disfrutar las delicias gastronómicas del país carioca. En un conocido restaurante la vimos con un enterizo satinado de inspiración militar, botines con pulsera al tobillo y un pañuelo al tono anudado en el escote. 2 de 7 Ver Todo Cómoda y elegante Gaby Spanic looks Brasil Credit: Instagram Así de guapa posó la también presentadora en uno de los hoteles que visitó, con este pantalón negro que acentuaba su cinturita, botas altas y un llamativo collar. Nos encanta el contraste más deportivo que consigue con la chaqueta de mezclilla. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Invitada de lujo Gaby Spanic looks Brasil Credit: Instagram La venezolana fue invitada a la 19 edición del festival musical Rock in Río, uno de los más conocidos a nivel mundial. Este año en el cartel encontramos nombres como Coldplay, Dua Lipa, Justin Bieber o Green Day entre otros. Spanic asistió cumplió con la "etiqueta" del evento con un look muy rockero. 4 de 7 Ver Todo Chaqueta rock Gaby Spanic looks Brasil Credit: Instagram Vestida totalmente de negro, la querida actriz eligió un pantalón de cuero de tiro alto con cremalleras, un sexy top y botines de plataforma pero sin duda la estrella de su look fue la llamativa chaqueta de cuero decorada con letras y tachuelas con la que se robó todas las miradas. 5 de 7 Ver Todo Bikini sensual Gaby Spanic looks Brasil Credit: Instagram Tras su participación en Dancing with the Stars, donde perdió 12 kilos, la estrella pasó por quirófano para hacerse unos arreglos en diciembre de 2021. El buen hacer de los doctores y una rutina de ejercicios y dieta saludable le permite presumir de su cuerpo en trajes de baño como este bikini blanco y es que con 48 años tiene una silueta que muchas quisieran. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Working girl Gaby Spanic looks Brasil Credit: Instagram En agosto inició grabaciones de su nueva película con Juan Soler como galán, y aunque hasta diciembre no podremos verla, ella sigue imparable y sin dejar de trabajar. En Brasil aprovechó para visitar las oficinas de la cadena que emite actualmente La usurpadora con este traje verde pistacho que combinó con un top rosado. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Gaby Spanic conquista Brasil con sus juveniles looks ¡bikinazo incluido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.