Del levantamiento de glúteos a la corrección de la flacidez: los 'arreglitos' estéticos que se hará hoy Gaby Spanic La actriz venezolana pasará este jueves por el quirófano del Dr. Luis Gil para mejorar su figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Mezcalent A punto de llegar a los 50 años, Gaby Spanic ha demostrado tener una de las figuras más envidiables del medio artístico, pero siempre se puede mejorar. Al menos eso es lo que cree la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela La usurpadora, quien hoy jueves se someterá a una cirugía estética para corregir algunas imperfecciones de su delgada y estilizada figura. Así lo confirmó la actriz venezolana este miércoles a través de las redes sociales, donde se dejó ver en compañía del Dr. Luis Gil, el cirujano plástico que estará a cargo de su cirugía. "Me va a poner más bella de lo que soy", expresó Gaby en un video que colgó en Instagram. Pero, ¿qué llevará exactamente a Gaby a pasar hoy por el quirófano? Gaby Spanic Gaby Spanic y el Dr. Luis Gil | Credit: Instagram Dr. Luis Gil "Mañana [refiriéndose a hoy] haremos realidad el sueño de Gaby Spanic, la famosa usurpadora, quien me ha buscado por todos lados para que la opere", aseveró el cirujano. El Dr. Luis Gil explicó que la actriz tuvo una "pequeña pérdida de peso" cuando participó en el programa Dancing with the stars, por lo que se le va a hacer una corrección de esa flacidez. "Mañana vamos a hacer su cirugía, vamos a corregir esa flacidez", detalló. Pero este no es el único 'arreglito' estético que se hará hoy la reconocida actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vamos a darle un poco más de cintura, un pequeño levantamiento de glúteos y y usar la tecnología […] para tensar su piel que ha venido con el tiempo descendiendo y está un poco laxa, vamos a corregir todo eso el día de mañana", informó el cirujano. Tanto el Dr. como Gaby, quien el próximo año regresará a los foros de grabación de Televisa San Ángel como parte del elenco de la telenovela Corazón guerrero, prometieron compartir todos los detalles del procedimiento, por lo que habrá que estar atentos a sus redes sociales.

