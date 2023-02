Estrella televisiva muestra su cambio físico y sus curvas: "Sin filtros ni irrealidades" Gaby Mendoza, la que fuera bailarina de Nacho y Chyno y una de las mujeres estrella de la televisión venezolana, hoy rinde homenaje a sus curvas y a su papel de madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante la primera década del 2000, fue uno de los rostros más queridos y solicitados en la televisión de su país, Venezuela. Concretamente, en uno de sus programas estrella, La guerra de los sexos, presentado por Viviana Givelli y Daniel Sarcos. Gaby Mendoza, más conocida como La Niña Gaby en su momento, también fue bailarina de Nacho y Chyno durante su etapa en Calle ciega. La venezolana formó parte del cuerpo de baile de su famoso tema, "La Cachorrita". Hoy en día, la artista está centrada en su trabajo más importante hasta ahora, el de mamá. Eso sí, sigue bailando. Orgullosa del cambio que ha dado su cuerpo tras su embarazo y consciente de la transformación normal que trae consigo, la feliz mamá presume su figura con todo el amor y orgullo en sus bailes en redes. Gaby Mendoza Gaby Mendoza, bailarina y estrella televisiva | Credit: IG/Gaby Mendoza Una manera alegre, positiva y valiente de visualizar lo que significa este proceso natural de la vida y acabar con los mitos e irrealidades que muchas veces se muestran en las redes sociales. Aunque Gaby ya no está en televisión, sigue bailando todos los estilos. Y lo hace con sus leggins ajustados, sus tops y pantalones cortos, mostrando la belleza del cuerpo, su evolución y recuperación. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Cuando me dicen que no me veo igual que hace 20 años. A la cuenta de 3… 1,2,3,….. AZÚCAR. A pocos días de cumplir años y hoy los 11 meses de mi hijo, así estamos 'Sin Filtros ni irrealidades'", escribió la artista junto a este video bailando al ritmo del famoso tema de Celia Cruz. Aunque la gran mayoría de los comentarios recibidos por la bailarina son positivos y alentadores, cuando se cuela alguno innecesario, ella responde siempre con una sonrisa, honestas palabras y unos pasitos que aniquilan cualquier negatividad. "Cada día entiendo más que lo único importante es saber quién eres, reconocer tus debilidades y tus fortalezas y hacerse responsable de uno mismo y lo que digan los demás es tan pero tan secundario que termina no importando", expresó en otro de sus videos. Felizmente casada, Gaby se describe como la mamá de Aquiles Gabriel, el papel más satisfactorio y apasionante de su vida. Y, por supuesto, compatible con sus siempre divertidas coreos.

