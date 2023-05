Gaby Espino vuelve a sus orígenes con este espectacular cambio de look Nuevo corte y nuevo color, así lució la venezolana tras pasar por la peluquería. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de un nuevo rodaje, Gaby Espino pudo tomar unos días y pasar el Día de la Madre en Miami con sus hijos. Siempre con la agenda llena de proyectos y, sobre todo, propósitos, la actriz se ha mostrado feliz y con un nuevo cambio de look. Uno que ha recordado mucho a su imagen de unos años atrás, cuando comenzaba en el mundo de las telenovelas y se convertía en una de las actrices favoritas de la pequeña pantalla. En los últimos tiempos, la empresaria y dueña de dos centros de estética y belleza en la ciudad del sol, llamados Agave Beauty Bar, ha optado por el rubio, sobre todo desde la mitad de su melena hacia abajo y también por el cabello largo. Gaby Espino Gaby Espino sorprende con su nuevo look | Credit: Mezcalent Tocaba un cambio, algo a lo que Gaby no tiene miedo alguno y a lo que siempre está dispuesta si es para bien. De lo más sonriente y contenta, así lo mostraba a sus más de 13 millones de seguidores en Instagram. "Qué rico estar aquí, estoy unos pocos días en Miami, así que sacándole el jugo. No he parado pero estoy feliz", expresó. "Ya quedé lista, mi pelito", mostró encantada con su nueva visita al estilista y artífice de esta obra de arte, Enrique Guzmán. NUEVO LOOK Gaby dejó atrás el rubio y su larguísima melena para optar por una bastante más corta y color más oscuro en tono caramelo. El resultado no solo le gustó a ella, sus fans quedaron maravillados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Años esperando que otra vez se pusiera así", "Nunca más te cambies ese color", "Se le ve muy bonito, se ve muy joven", "Ese color sí le favorece", comentaros tan solo algunos. La lista de piropos sigue. LOOK ANTERIOR Un look que se acerca mucho a la Gaby de sus orígenes. ¿Será el definitivo?

