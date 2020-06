Tras perder peso, Gaby Espino combate la piel flácida con este tratamiento Ya sabemos lo que hace la actriz venezolana Gaby Espino para evitar la piel flácida después de haber adelgazado. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras sufrir una depresión que la llevó a refugiarse en malos hábitos de alimentación, Gaby Espino llegó a aumentar notablemente de peso. "Desde finales del año pasado pasé por un proceso personal difícil, el cual sin darme cuenta me estaba llevando a llenar vacíos y a calmar una fuerte ansiedad a través de hábitos equivocados que me hacían sentir mejor en el momento. Y la depresión la relacioné directamente con el hambre y, según yo, la curaba con la comida, o más bien, con el exceso de comida”, compartió la artista venezolana ante sus más de 10 millones de seguidores de Instagram. Fue entonces cuando la también influencer y empresaria entendió el daño que se estaba haciendo y decidió tomar cartas sobre el asunto y buscar ayuda. El resultado de su compromiso valió la pena: en 90 días la que fuera presentadora de la primera temporada de Masterchef Latino logró perder 35 libras. La flacidez de la piel después de adelgazar es un hecho frecuente por lo que se recomienda una alimentación balanceada, acompañada de ejercicios físicos. Además de practicar pilates casi a diario y cuidar mucho su alimentación, Espino acude a Beauty Connections en Doral, Florida, para realizarse el tratamiento NIR. “La tecnología NIR es un tratamiento basado en luz infraroja profunda”, dijo Claudia Lozano, la dueña del spa médico donde Gaby se realiza este procedimiento. ¿Qué es lo que hace NIR en el tejido dérmico? “Una remodelación de los fifroblastos, es decir, hace que las fibras de colágeno, elastina [y] reticulina se nutran [y] se pongan más gruesas. El efecto hace que la piel se ponga más gruesa [y] cuando este sucede la piel se tensa y se reafirma”. ¿Dónde se puede realizar este tratamiento y cuántas sesiones se necesitan? “Lo podemos trabajar en varias partes del cuerpo como el abdomen, los brazos las piernas [y] la cara. No tiene efectos secundarios, no causa dolor [y] es un tratamiento super cómodo. Se trabaja una vez por semana [y] se recomienda un mínimo de seis sesiones para ver los resultados. De mantenimiento se pueden hacer cada tres semanas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lozano explicó que el tratamiento lo pueden combinar con ejercicios, geles fríos y fajas - tal como lo hace la venezolana ya que eso “ayuda a moldear más el cuerpo”.

