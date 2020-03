Gaby Espino habla de su rol de embajadora de Neutrogena y su nuevo comercial de la línea Hydro Boost ¿Cómo cuida su piel Gaby Espino? La actriz venezolana y embajadora de Neutrogena habla con Ponte Bella sobre los beneficios de la línea hidratante Hydro Boost y más tips de belleza. ¡Ven y comparte con ella el 14 de marzo en Miami en nuestro evento Poderosas Live! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz venezolana Gaby Espino habló con Ponte Bella sobre su rol como embajadora de Neutrogena y reveló secretos de cómo cuida su piel. “Estamos lanzando el nuevo comercial de Neutrogena. Llevo años trabajando de la mano de la marca pero es el primer comercial en televisión nacional. Es una línea de productos que me fascinan, con los que me siento super identificada y es la línea Hydro Boost. Tiene ácido hialurónico, el olor es espectacular y todos los beneficios son impresionantes. Te da una hidratación extrema, divina, te hace sentir la piel más hidratada, elimina las arruguitas y te mejora la calidad de la piel. La línea Hydro Boost tiene productos desde la cabeza hasta los pies porque tienen crema de cuerpo, wipes para quitar el maquillaje, el serum hidratante, crema hidratante para el rostro, vitamina, contorno de ojos”, dice, mencionando solo algunos de los productos. “Toda la línea hidrata y regenera la piel”. Image zoom La presentadora, actriz, mamá y empresaria sabe llevar un balance entre su vida personal y profesional. “Los niños están bellos”, presume sobre Nicolás de 8 años y Oriana de 11. “Vamos viviendo la maternidad por etapas y cada etapa a mí me enamora y me fascina. Trato de equilibrar los tiempos, soy bastante más selectiva a la hora de escoger un proyecto. En español se están haciendo muchas cosas fuera de Miami y de Estados Unidos, pero me cuesta tanto dejar a mis hijos que si no es un proyecto largo no me gusta cambiarlos de país ni de escuela. Sigo viajando y logrando mis metas y sueños, sin dejar lo más importante para mí que es ser mamá” ¿Cómo se cuida y consiente? “Me recargo haciendo cosas que me gusten, regalándome esos momentos para mí, no todo es trabajo”, admite. “Quiero respetar mis fechas personales y comencé así el año, es parte de cuidarte a ti mismo, respetarte tus tiempos, hacer cosas que te apasionen y cuidarte físicamente para sentirte saludable, ágil. La alimentación desencadena toda esta felicidad y agilidad. Debemos cuidarnos mucho, consentirnos, darnos nuestro espacio y esa es una de las metas más importantes para mí”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ser embajadora de Neutrogena es un sueño cumplido. “Es una marca con la que me identifico totalmente. Siento que representa a la mujer real y a la realidad de la mujer, siento que es una marca con la que muchísimas mujeres —no solamente yo— nos podemos sentir identificadas. Es una marca muy cercana, que es muy orgánica y natural, y te hace sentir segura y te hace sentir bien,” añade la estrella de cine y televisión. Ven y conoce a Gaby Espino en el evento de Poderosas Live! de People en Español el 14 de marzo en el James L. Knight Center de Miami. Espino estará representando a Neutrogena. Allí podrá probar muestras de la marca, interactuar con la actriz y escuchar los consejos de la dermatóloga Bertha Baum y el maquillista estrella Erick Cuesta. El evento es gratuito, solo tienes que registrarte para asistir. ¿Ya tienes tus entradas? Advertisement

