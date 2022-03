"Lo importante es volver": Secretos de Gaby Espino que cambiarán tu rutina de belleza para siempre Durante nuestro evento Poderosas Live en el James L. Knight Center del downtown de Miami. La actriz venezolana confesó nuevos detalles de su rutina que la hacen ver más radiante y "fit" que nunca. ¡Lee aquí para descubrirlos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir He tenido el gusto de hablar con Gaby Espino durante más de 15 años sobre un tema que a ambas nos apasiona, que hace parte de nuestra cotidianeidad, y que como forma de vida demuestra sus frutos con el paso del tiempo. Se trata de la belleza, del cuidado personal y de emplear tiempo valioso en esforzarnos para ser más saludables y por ende para lucir mejor. Gaby Espino, poderosas, Kika Rocha Credit: People en Español Con su dinámica energía y su acostumbrada amabilidad nuestra estrella invitada se dedicó a compartir con sinceridad todos esos secretitos que la han mantenido activa y en forma en estos años tan complicados para el mundo entero. Sin titubeos reiteró que la pausa que trajo la pandemia tuvo su lado bondadoso en su caso y que al afrontarla de manera positiva le sacó el máximo provecho aora dedicarse a sí misma y a los suyos. La madre de Nickolás y Oriana me dijo: "Había que buscarle la parte positiva y lo positivo era '¿qué necesito yo en este momento? Tengo el tiempo, estoy en mi casa, estoy con mi familia' y realmente fue super beneficioso para mí". Y fue así como este tiempo fue aprovechado al máximo para estar con sus pequeños y para retomar su actividad física. Esa rutina de ejercicios que la tiene más fit, fuerte y tonificada que nunca. Gaby Espino, poderosas Credit: People en Español "Empecé con mi entrenamiento diario, asistida por entrenadores expertos para dar a mi cuerpo lo que necesitaba, para trabajar áreas específicas y por supuesto llenarme de energía". Los resultados no se hicieron esperar y en estos dos años quienes la seguimos en Instagram y en redes sociales somos testigos que cada gota de sudor y esfuerzo ha valido la pena. Su cambio fantástico es un prueba descuente de que sí se puede. Otra de las cosas que nunca ha abandonado y de las que puede sentirse orgullosa es de su piel fabulosa. Espino muestra sin miedo su rostro al natural con sus pequitas y con sus suaves líneas de expresión, pues sabe que la clave para mantenerlo terso, hidratado y firme se basa en los productos que emplea para cuidarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto nos compartió algunos de sus productos básicos como lo son un bloqueador solar que debe usarse a diario y que recomienda contenga un factor de protección solar mínimo de 30 SPF para usar en todas las épocas del año. En materia de cremas también de uso cotidiano lo más importante que nos compartió es buscar aquellos que contengan ingredientes efectivos como lo es el ácido hialurónico que brinda a la piel la hidratación que necesita y estimula el mantenimiento de la elasticidad y el colágeno. Como embajadora de Neutrogena por supuesto su recomendado por su delicada textura y efectividad el Hydro Boost Water Gel with Hyaluronic Acid for Dry Skin que se consigue en todas las farmacias. HydraBoost Neutrogena cream Credit: Cortesia Neutrogena La estrella de telenovelas como Más sabe el diablo, Señora Acero y La suerte de Loli también compartió la fórmula para atenuar el daño solar y tratar las manchitas y otras imperfecciones de la piel que vienen con el abuso del sol y el paso del tiempo. Se trata de la vitamina C que puede aplicarse cada noche sobre la piel limpia. La alternativa ideal viene a manera de suero en estas maravillosas capsulitas Rapid Tone Repair 20% Vitamin C Serum Capsules de Neutrogena. Vitamin C Tone Repair Neutrogena Credit: Cortesia Neutrogena También hubo tiempo para hablar de secretos caseros naturales pues le recordé a Gaby cómo hace ya algunos años me regaló otro poderoso secreto de belleza que no dejo de aplicar en momentos especiales: "Si tienen una fiesta, una cita amorosa o algo importante, van a agarrar un molde o envase ancho. Preparan un té de manzanilla con agua, lo colocan ahí, le ponen mucho hielo y van a meter la cara el mayor tiempo que puedan aguantar, los segundos que puedan, sacan su carita y la vuelven a meter. Esto hace un efecto maravilloso de lifting, pues el frío del hielo desinflama, la camomila trata la inflamación y el enrojecimiento y se te pone la cara radiante", explicó paso a paso la receta. Chamomille tea, té Credit: Getty Images Y por último, fiel al lema de que en los seres humanos todo está integrado Espino habló de su evolución espiritual, pieza clave de su armónica imagen: "Siento que hubo un antes y un después de esta pandemia porque fue el momento en que yo tuve tiempo para reconectar conmigo", reconoce. "El día a día nos hace de pronto desviarnos un poco y lo importante es volver a nosotros mismos. Me di cuenta que era fácil volver y que a pesar de que yo tuviera muchísimo trabajo —y que de repente a veces me salía del carril y no estaba muy enfocada en mí y en mi camino espiritual— es posible meditar". Más allá de productos y rutinas muy necesarios hay otro ingrediente infalible que no puede faltar: "Todo comienza desde el amor propio. Dedíquense tiempo, ámense, respétense, y hagan lo que realmente los hace felices. Todo lo demás viene por añadidura", dijo convencida. Después de estos valiosos minutos, la actriz, quien como mencionamos es embajadora de Neutrogena, moderó un taller de belleza junto a la doctora Bertha Baum y la científica Kenia Bido Baez, quienes ofrecieron sus trucos y consejos para lograr una piel radiante. Podersosas panel beauty Credit: Cortesia Kika Rocha ¡Gracias Gaby querida por tu sabiduría, generosidad y entusiasmo! Que sean muchos años más contando con tu inspiración y ejemplo para seguir nuestras charlas de belleza juntas.

