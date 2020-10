Close

Este es el secreto detrás de la nueva y espectacular figura de Gaby Espino Durante la cuarentena, la actriz venezolana le dio un cambio de 360 grados a su figura Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien durante la cuarentena los gimnasios se mantuvieron cerrados, muchos aprovecharon la oportunidad de buscar nuevas formas de ejercitarse en la comodidad de su hogar o al aire libre. Y es que sabemos que una buena rutina de ejercicios combinada con una buena alimentación es la mejor manera de mantenerse saludable y de paso de lograr una figura envidiable. Y por si te queda alguna duda, tienes que ver cómo en unos meses Gaby Espino transformó su cuerpo y de qué manera. Su cambio ha sido tan impresionante que la verdad nunca la habíamos visto tan delgada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gracias Ananda Pilates por tu dedicación”, escribió la actriz junto a un video que hace unas semanas colgó en su cuenta de Instagram y en el que aparecía ejercitándose. “Cada día me enamoro más del Pilates y de los resultados. ¡Wow!”. Pero no solo el Pilates ha ayudado a la nos acabamos de dar cuenta que la actriz venezolana a tener la mejor figura de su vida, sino también una fuerte rutina de ejercicios que hace al aire libre junto al entrenador físico Alex Fit Box, creador del reto Estalle y según lo videos, le está sacando hasta la última gota de energía a la actriz. Lo interesante es que junto a ella se encuentra la también actriz Kimberly Dos Ramos, y ahora también sabemos cómo ella ha conseguido tener semejante figura. Image zoom Credit: Gaby Espino Image zoom Credit: Instagram/ Según lo que se puede apreciar, la rutina de Espino y Dos Ramos consiste en una mezcla técnicas de boxeo, abdominales, sentadillas, saltos y otros ejercicios de alto rendimiento, que la verdad no se van nada fácil. Esta rutina es muy diferente a la que Espino realiza cuando está haciendo Pilates. En ese caso, la actriz usa una máquina, y realiza movimientos más lentos que la ayudan con la flexibilidad y la postura. En cambio este nuevo programa, que combina con su rutina de Pilates, la ayudará a tonificar y definir más los músculos, además de adquirir más resistencia. “Voy con todo”, escribió la actriz junto a un video de su rutina, que publicó en su cuenta de Instagram. Y la verdad es que se lo creemos. Es hora de seguirle los pasos a Gaby.

