Gaby Espino revela su secreto para tener una cintura de avispa ¿Sueñas con la cinturita de avispa de Gaby Espino? La actriz venezolana al fin reveló su secreto. ¡Toma nota! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Mezcalent A través de sus redes sociales, Gaby Espino reveló el secreto de su cinturita de avispa. “[Quiero] recomendar un producto que estoy utilizando desde hace un tiempo. Lo he probado y he visto beneficios”, contó la venezolana en el clip que compartió en sus InstaStories. “Ustedes saben que más o menos desde enero yo he estado súper enfocada en recuperar mi peso [y] en estar mejor fisicamente, más saludable, hacer ejercicios, comer bien. Me he estado ayudando con unos productos maravillosos”. La actriz de Jugar con fuego optó por revelar su secreto para que sus seguidores gocen del mismo beneficio que ella ha experimentado. “Recomiendo estos productos con los ojos cerrados ¡son buenísimos!”, dijo con una sonrisa en la cara. RELACIONADO: Esta es la faja que usa Chiquis para lograr su mini cintura y eliminar los rollitos en la espalda Image zoom ¿El secreto de Gaby Espino? Un gel reductor y una faja colombiana de la marca Kabu. “Lo primero que me pongo es este gel reductor. Es buenísimo porque tonifica la piel, es frío, quema grasa y ayuda mucho con la retención de líquido. Te lo puedes poner en la mañana y en la noche dos veces al día. [Yo] me lo pongo en el abdomen que es mi zona más difícil antes de hacer ejercicio. [El kit] viene con un masajeador, te lo pones en los glúteos, en las piernas [o] se lo pueden poner debajo de la faja y luego te puedes ir al trabajo o al gimnasio”. Espino relató que esta faja, a diferencia de otras, es de buen material y permite que la piel respire. “A mi me encantan porque el material no me da calor. Me la llevo al gimnasio, [me la pongo] debajo de la ropa [y] se siente súper bien, es delgadita [y] el material es súper agradable”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien no había usado fajas anteriormente, hoy en día Gaby no solo las utiliza sino que también las recomienda “con los ojos cerrados”. “Nunca había usado faja y me he dado cuenta de los beneficios que trae porque moldea el cuerpo. A medida que vas bajando de peso la piel como que se va soltando un poquito y hay que pegarla. Yo he sacado mucha cintura gracias a esto”.

