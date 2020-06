El 'bikinazo' de Gaby Espino tras perder 35 libras La actriz venezolana presumió el pasado fin de semana en la playa de su nueva figura. ¡Y se ve espectacular! ¡Mira la foto! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lejos de bajar la guardia, muchos famosos han aprovechado la cuarentena impuesta por la pandemia de la COVID-19 para ponerse en forma desde sus casas y alcanzar los objetivos físicos deseados. Este es el caso, por ejemplo, de la actriz venezolana Gaby Espino, quien logró perder 35 libras en tan solo 90 días combinando el método alimenticio de Yes You Can con una estricta rutina de ejercicios, tal y como presumió semanas atrás en sus redes sociales. "Como se pueden dar cuenta he bajado muchísimo de peso, 35 libras para ser exacta, y hoy les puedo mostrar ese proceso e invitarlos a que se unan al #TransformChallenge de #YesYouCan. Un reto de 90 días donde comiendo rico de manera sana y balanceada yo pude llegar a mi meta. Yo hoy me siento mejor que nunca", compartió en su momento la también empresaria. Image zoom Gaby Espino Mezcalent Ahora que las medidas de confinamiento se van relajando en todo el país y que las playas están volviendo a recibir bañistas tras meses cerradas al público a causa de la crisis sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, la protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Santa diabla no ha tardado en ponerse el bikini para ir a darse un chapuzón en el mar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reconocida actriz disfrutó el pasado fin de semana de una jornada de sol y playa en compañía de su familia en la paradisiaca ciudad de Daytona Beach Shores, donde la estrella venezolana pudo presumir por primera vez de su nueva figura en bikini. Image zoom Gaby Espino con 35 libras menos en la playa Instagram Carmen Elena Manrique Gaby, que ya supera los 10 millones de seguidores en Instagram, luce ahora una figura mucho más estilizada fruto de su esfuerzo por verse más saludable que nunca. "Qué flaca está Gaby, se ve superlinda" o "los años no le pasan por encima", fueron algunas de las reacciones que generó su ‘bikinazo’ entre sus incondicionales seguidores.

