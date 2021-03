Close

Gaby Espino se despide de La suerte de Loli con cambio de look La actriz venezolana está estrenando imagen tras concluir su participación en la actual telenovela estelar de Telemundo que protagoniza Silvia Navarro. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Este personaje me lo estoy gozando al máximo", aseguraba Gaby Espino a principios de año en una entrevista con People en Español sobre su participación en la actual telenovela estelar de Telemundo La suerte de Loli que protagoniza Silvia Navarro. "A mí me gusta mucho este proyecto porque son personajes reales, o sea no hay la mala mala o el bueno bueno. Son personajes reales que simplemente viven situaciones", explicaba la actriz venezolana. Pero todo lo que inicia llega a su fin y Espino ya terminó de grabar su participación en esta historia que la cadena hispana transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. Tras seis meses adentrándose en la piel de Paulina Castro, una exitosa influencer y escritora sobre temas de pareja y familia, la actriz no tardó en acudir a su salón de belleza favorito en Miami para dejar atrás el look de su personaje y volver a ser ella en toda su esencia. Image zoom Gaby Espino es Paulina Castro en La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO Este miércoles, la actriz se puso en manos de los mejores profesionales del sector de la belleza y dijo adiós al cabello de Paulina. El resultado no tardó en presumirlo a través de las redes sociales. "En mi lugar favorito con mis favoritos. Estoy feliz", expresó la 'nueva' Gaby. Image zoom Gaby Espino presume el resultado de su cambio de look | Credit: Instagram Gaby Espino Una de las cosas que más disfrutó la actriz de su participación en La suerte de Loli fue haber tenido la oportunidad de compartir set de grabación con Silvia Navarro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sabes la bendición que ha sido. Es una superbuena compañera, nos hemos reído demasiado, su personaje es maravilloso y ella es tan buena actriz. Yo ya la amo porque no sabes lo buena compañera y amiga que es. Estoy bien agradecida de haber hecho este proyecto con ella", declaraba Gaby pocos días antes del estreno de la telenovela. A pesar de que las grabaciones ya finalizaron, La suerte de Loli aún estará al aire varios meses más por la pantalla de Telemundo.

