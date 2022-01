¡Gaby Espino recibe el 2022 con este bikinazo de infarto a bordo de un yate! La actriz enmudeció a sus seguidores, y a su novio Miguel Mawad, con este diminuto traje de baño en medio del mar. ¡Espectacular! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Unos recibieron el 2022 desde el calor de su hogar, otros desde el extranjero y algunos lo hicieron desde el mar. Esta fue la opción que eligió Gaby Espino, quien quiso compartir su primer día del año con unas imágenes de ensueño. En un yate privado y acompañada de su pareja Miguel Mawad, la venezolana presumió la puesta de sol y sus rayos sobre su piel en un bikinazo fucsia que no pasó desapercibido para nadie. En plena forma, feliz y sensual como siempre, la también empresaria se despidió de un año que le regaló dos momentos inolvidables en su vida: la apertura de su negocio de belleza, Agave Beauty Bar y el amor de su pareja. En medio del océano y con el horizonte frente a ella, Gaby mostró su jornada en paz, libre de trabajo y de desconexión absoluta de todo. Además de enseñar su entorno natural, también compartió su nuevo y diminuto bikini que dejó al descubierto su sensual y esbelta figura por la que ha sido criticada en el pasado. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino Digan lo que digan, ella se siente estupenda y hace caso omiso a los comentarios negativos al respecto. La alimentación sana y el constante deporte que practica, como el pilates y el boxeo, hacen que mantenga una silueta delgada y tonificada, guste o no al resto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, el año que queda atrás ha sido uno de los más ocupados para Gaby, quien no ha cesado de trabajar en nuevos proyectos tanto dentro como fuera de la pequeña pantalla. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent Pero, sin lugar a dudas, el máximo logro que grita a los 4 vientos en sus redes es su gran historia de amor con su pareja, con quien ha recibido el nuevo año encantada y con la mayor de sus sonrisas. ¡Muchísimas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Gaby Espino recibe el 2022 con este bikinazo de infarto a bordo de un yate!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.