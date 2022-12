¡Gaby Espino muestra el cambio que se ha hecho en una parte de su cuerpo! Y todo sin pasar por quirófano, sino de la manera más natural. ¡Salta a la vista! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino luce radiante. Y no solo porque su próximo sueño está en camino, un negocio que la tiene entusiasmada, sino por la transformación que sigue experimentando su cuerpo. La artista venezolana lo cuida como su gran templo que es y a la vista está. A través de sus historias de Instagram compartió con sus seguidores uno de los cambios más espectaculares y notables en su figura. Se trata de una de las partes más sensuales de la mujer que, en su caso, quiso levantar y dar más volumen. ¡Y vaya si lo ha logrado! Gaby ha demostrado cómo su retaguardia está más en forma y fuerte que nunca. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino Y sin cirugía. A base de mucho entrenamiento y constancia, la también empresaria ha conseguido sus objetivos con creces. "Esta mujer me ha sacado cola", expresó de su entrenadora durante la sesión. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino La protagonista de novelas como Enamorada, Amantes de luna llena o Santa diabla compartió la clave de este notable cambio que no es otra que practicar ejercicios destinados a ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A base de muchas sentadillas, ejercicios con cinta y también un rico sufrimiento, Gaby ha dado más forma y tonificado su trasero. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino Y nada mejor que un paseo por su lugar favorito después de su sesión para agradecer a la vida. Un rincón al que siempre acude y que comparte amorosamente con sus seguidores. Allí no hay penas ni preocupación. "Conviértanse todos los días en una mejor versión de ustedes, trabajen en sí mismos y agradezcan", concluyó con una gran sonrisa.

