Gaby Espino, Zuria Vega y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Gaby Espino Image zoom Mezcalent La actriz venezolana optó por este look supercómodo de jeans, camiseta blanca, gabardina verde militar y botines, para acompañar a su novio a una velada en Miami. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Paula Echevarría Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images La talentosa actriz española llegó a la presentación, en Madrid, de la última temporada de Velvet Collection, atavida con este femenino vestido negro strapless. 2 de 9 Applications Ver Todo Zuria Vega Image zoom 2019 Eyepix Images/The Grosby Group Encontramos a la actriz mexicana luciendo muy cool y sobrotodo cómoda con este look de jeans de talle alto, camiseta negra, abrigo del mismo color y botas de punta. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Zuleyka Rivera Image zoom Mezcalent La ex reina puertorriqueña disfrutó de lo lindo en Miami ataviada con este look pantalón blanco y blusa amarilla de satín con mangas oversized. 4 de 9 Applications Ver Todo Olivia Culpo Image zoom 2019 Instar Images/The Grosby Group La modelo se fue de compras con este look superotoñal de minivestido tipo esmoquin y botas marrones a la rodilla. 5 de 9 Applications Ver Todo Mónica Cruz Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Superfemenina lució la actriz con este hermoso vestido negro de cuello halter con plumas. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Marta Hazas Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Fina y elegante lució la actriz española con este traje negro estampado. 7 de 9 Applications Ver Todo Cecilia Freire Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Sofisticada lució la actriz española con este elegante vestido negro de terciopelo con escote profundo y abertura frontal. 8 de 9 Applications Ver Todo Keri Russell Image zoom David M. Benett/Dave Benett/WireImage La actriz cautivó con este traje con falda vaporosa y pronunciado escote de Stèphane Rolland. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Gaby Espino, Zuria Vega y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.