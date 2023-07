Gaby Espino incendia las redes con su fuerte y fibrada figura en bikini Desde la playa, la actriz se mostró más en forma y espectacular que nunca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino derrocha sensualidad en bikinazo de verano | Credit: Mezcalent Es verano y esta estación invita a más visitas a la playa para disfrutar. Ese ha sido el caso de Gaby Espino quien, para este fin de semana festivo con motivo del 4 de julio, se escapaba con su familia para disfrutar de una jornada playera inolvidable. La actriz venezolana se mostró, además de feliz y encantada de la vida de tener estos días libres y compartirlos con los suyos, también de lo más radiante y en plena forma. Lució un bikinazo rojo pasión y un cuerpazo fruto de mucho trabajo y todo entrenamiento. El esfuerzo se puede apreciar en sus abdominales de acero. La también empresaria ya está en Miami después de unos meses de mucho trabajo lejos de casa, concretamente en México, a donde ha estado viajando muy a menudo para varios proyectos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus compromisos actorales se suman sus dos emprendimientos, las sedes de su negocio Agave Beauty Bar, en los que ofrece un mundo lleno de posibilidades para el cuidado de la mujer. Desde su regreso, no se ha separado de sus hijos, con quienes viajó recientemente a ese mundo tan lleno de magia llamado Disney World. Estar con los suyos es para Gaby la mejor vitamina para el alma y la razón principal de esa sonrisa que no cesa.

