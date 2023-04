Gaby Espino cumple una gran meta: "estoy realmente feliz" Aquí los detalles del nuevo emprendimiento de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de dos décadas de carrera artística a su espalda, Gaby Espino es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla pero ahora sus emprendimientos van más allá de la televisión. En el 2021, la venezolana abrió las puertas de Agave Beauty Bar en Miami, un negocio en donde las mujeres pueden atender a todas sus necesidades en el mundo de la belleza, desde una manicura hasta depilación láser. Ahora, la estrella orgullosamente compartió en Instagram que abrirá un segundo Beauty Bar el 5 de abril en Midtown, una de las zonas más populares de la ciudad. "Esto significa tanto para mi. Tengo la vida repleta de metas y de muchísimos sueños por cumplir… Hoy les muestro este sueño con el que me siento tan pero tan feliz!" escribió la influencer junto a un video del nuevo local. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby también ofreció consejos para sus seguidoras que buscan ser empresarias como ella: "Solo se necesita ser valiente, tener coraje y saber lo que quiere. ¡CERTEZA ABSOLUTA! ¡Siempre y sin dudar!" Su publicación comenzó a recibir al instante miles de comentarios, entre ellos varias felicitaciones de sus compañeros de profesión, como Alix Aspe. "¡Felicidades Gaby! Ahora si me queda súper cerquita voy a ir pronto", escribió la presentadora sólo días antes de su boda. "Felicitaciones 👏👏👏👏", comentó por su parte Carmen Villalobos.

