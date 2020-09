Gaby Espino estrena look para su nueva telenovela La actriz venezolana se cambió el color de su cabello y ahora es rubia. ¡Mira las imágenes del antes y el después de su sorprendente cambio de imagen! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin dar muchos detalles sobre el proyecto, Gaby Espino anunció emocionada semanas atrás por medio de las redes sociales su esperado regreso a las telenovelas. "Hay un proyecto muy especial porque la gente pregunta que cuándo regreso a la actuación y pues les voy a contar, pronto. Pronto me van a dejar decir. Pero estoy supercontenta de que ya pronto nos vamos a poder ver todos los días por la tele", compartió en su momento la actriz venezolana. A punto de comenzar a darle vida a este nuevo personaje, la que fuera protagonista de exitosos melodramas como Más sabe el diablo se realizó este miércoles un cambio de imagen que no dudó en presumir a las más de 10 millones de personas que la siguen en Instagram. "Nuevo proyecto, nuevo look", escribió junto al vídeo en el que muestra el antes y el después de su cabello luego de ponerse en manos de profesionales del mundo de la belleza. Image zoom Gaby Espino estrena look instagram Gaby Espino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La grabación, que superó en apenas unas horas el medio millón de reproducciones, generó un sinfín de reacciones entre sus seguidores, la mayoría piropos y comentarios positivos. "Definitivamente el rubio te queda muy bien", "ese color te sienta superbien", o "tienes un pacto con el diablo, todo te queda perfecto", se puede leer entre los miles de comentarios que generó la nueva imagen que lucirá la estrella venezolana en su nuevo proyecto de actuación. Aunque no ha revelado aún cómo será su personaje, la actriz sí ha adelantado que el proyecto lo grabará en Miami, siendo este uno de los motivos que la llevó a aceptar regresar a la televisión. "La verdad me había tardado un poco en decidirme en escoger el proyecto adecuado porque yo tengo a Oriana y a Nickolas, casi todo se graba fuera de Miami y pues dejarlos aquí e irme a hacer un proyecto fuera, que siempre lo he hecho pero por tiempos cortos, entonces quería algo que fuera cerca de mi casa", llegó a explicar semanas atrás la también influencer.

