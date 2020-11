Close

Exclusiva: el entrenador de Gaby Espino nos cuenta todo acerca de su increíble programa de ejercicios El joven colombiano se ha ganado el respeto y confianza de muchas famosas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como todos ya hemos visto, en pocos meses Gaby Espino ha logrado tener la mejor figura de su vida. Eso sí, detrás de su increíble pérdida de peso y tonificados músculos, existe un gran esfuerzo de su parte, no solo en cuanto a lo que come, sino también en la forma en que se ejercita. Y es que la actriz venezolana no solo se ha dedicado llevar una excelente rutina de pilates, sino que además está realizando un potente entrenamiento con Alexfitbox, pero ¿quién es el joven que gracias a su talento tiene a muchas famosas rendidas a sus pies? Hablamos con el entrenador colombiano para que nos contara un poco más de su carrera, el impactante y efectivo plan de ejercicios que creó, y las celebridades que han logrado su mejor figura gracias a él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex cuéntanos cómo empezaste en esta carrera.. Soy un entrenador colombiano, creador del "Estalle", un método de entrenamiento funcional el cual me ha llevado a traspasar fronteras demostrando lo que me apasiona. Soy entrenador hace 18 años y mi centro de entrenamiento está en Bogotá. ¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar con celebridades? ¿Con quiénes has trabajado? Se interesaron por mi trabajo ya que se acopla perfecto a las celebridades que quieren resultados en corto tiempo. He preparado celebridades como Kate del castillo, Stephanie Sigman, Gaby Espino, Kimberly Dos Ramos y Eva Longoria, entre otras. ¿Viajas a dónde esté la celebridad? Voy a donde requieran con mi [programa] "estalle". Me contratan para proyectos específicos, producciones que necesitan ver los resultados físicos y corporales de sus protagonistas en tiempos muy cortos. ¿De qué se trata tu plan Estalle? El "estalle" es un método funcional donde trabajo todo el cuerpo con ejercicios [que utilizan] el peso del cuerpo. Se caracteriza por ser creativo, muy urbano. La base del "estalle" es el Funcional Box, llevando tu cuerpo y resistencia al límite, al estalle. Image zoom ¿Qué se puede lograr con tu programa? Los principales logros del "estalle" es la parte estética corporal en poco tiempo. [Con el programa] reduces al tiempo que tonificas, ganas resistencia, concentración, coordinación, fuerza, agilidad y en la parte interna liberas toxinas. Además, mejoras la memoria, oxigenación y refuerzas tu sistema inmunológico, y muchas cosas más. ¿Acompañas tu plan con una dieta? Me caracterizo por llevar planes de alimentación aparte del entrenamiento. Yo me encargo de la preparación y entrenamiento físico, y trabajo en equipo con excelentes nutricionistas. ¿Cómo empezaste a trabajar con Gaby? A Gaby siempre le gustó mi trabajo y lo que hago, y ahora que se le presentó este proyecto (su nueva novela) me contactó y depositó su confianza en mí para llevar este proceso. ¿Cuántas veces a la semana trabajas con ella y qué específicamente quieren lograr? [Trabajamos] todos los días y si podemos, [hacemos] doble jornada para así ver los resultados pronto. Estamos enfocados en la reducción y tonificación en general, rutinas de estalle full body. Cada grupo muscular lo trabajamos con el mismo peso del cuerpo, sesiones de boxeo y pesas, bandas con superficies inestables, pero básicamente con el peso del cuerpo. Por favor, comparte tres consejos vitales para las personas que quieren empezar una rutina de ejercicios como la tuya... [Recomiendo] asesorarse de un profesional antes de empezar cualquier proceso. En mi caso me considero un entrenador que incentiva y motiva para llevar tu cuerpo y mente al máximo desempeño. [Me gusta] conocer el límite y hasta dónde puedo exigirle a cada uno de mis alumnos. El secreto para no dejarlo a la mitad del camino es ver los cambios favorables tanto externos como internos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Exclusiva: el entrenador de Gaby Espino nos cuenta todo acerca de su increíble programa de ejercicios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.